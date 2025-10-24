IR A
Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

La empresaria argentina reveló cuál es su fragancia preferida, una creación francesa de aroma dulce, floral y sofisticado, elegida también por Rihanna.

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

  • La fragancia predilecta de Wanda pertenece a una exclusiva casa de alta perfumería.
  • Combina notas frutales y florales con un toque de caramelo y vainilla.
  • Es una de las más populares entre celebridades internacionales.
  • Su precio ronda cerca de los $678.000 por frasco de 50 ml.
Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.
Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

Wanda Nara, referente de la moda y los negocios, volvió a ser noticia al revelar cuál es su perfume favorito, una fragancia de lujo que se convirtió en su sello personal. Se trata de Love Don’t Be Shy by Kilian, un perfume que destaca por su intensidad y elegancia, ideal para quienes prefieren aromas dulces y envolventes.

Creado en 2007 por la reconocida perfumista Calice Becker, el perfume combina notas de neroli, bergamota y pimienta rosa, seguidas por un corazón floral con jazmín y flor de azahar del naranjo. El fondo se compone de caramelo, azúcar y vainilla, logrando un equilibrio entre lo exótico y lo sofisticado.

La elección no sorprende: esta fragancia también es la preferida de Rihanna, quien contribuyó a popularizarla en todo el mundo. Desde entonces, Love Don’t Be Shy se posicionó como una de las esencias más exclusivas del mercado, símbolo de glamour y sensualidad.

Love Don’t Be Shy combina notas dulces y florales con un toque de vainilla.

Cuál es el perfume favorito de Wanda Nara

La empresaria eligió Love Don’t Be Shy por su combinación de notas dulces y florales que transmiten feminidad y seguridad. Pertenece a la familia Ámbar Floral y ofrece una estela cálida y duradera, ideal para ocasiones especiales. Su composición artesanal y su diseño refinado lo convirtieron en una joya de la perfumería contemporánea.

Cuánto sale el perfume favorito de Wanda Nara

El perfume se comercializa en presentaciones de 50 ml y 100 ml, con valores entre $678.000 y $990.000, según el tamaño y la tienda. Su envase minimalista, con detalles dorados, refleja el concepto de lujo moderno que distingue a la marca Kilian.

El perfume cuesta actualmente alrededor de $678.000 en Argentina para el frasco de 50 ml y cerca de $990.000 para el de 100 ml.

Además, Wanda también incursionó en este universo con su propia fragancia, Leonessa, lanzada en 2024. Este perfume argentino mezcla almendras amargas y flores blancas, y se consigue por alrededor de $62.000, con opción de pago en cuotas.

