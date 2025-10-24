Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

La empresaria argentina reveló cuál es su fragancia preferida, una creación francesa de aroma dulce, floral y sofisticado, elegida también por Rihanna.

Wanda Nara , referente de la moda y los negocios, volvió a ser noticia al revelar cuál es su perfume favorito , una fragancia de lujo que se convirtió en su sello personal. Se trata de Love Don’t Be Shy by Kilian , un perfume que destaca por su intensidad y elegancia, ideal para quienes prefieren aromas dulces y envolventes.

Creado en 2007 por la reconocida perfumista Calice Becker , el perfume combina notas de neroli , bergamota y pimienta rosa , seguidas por un corazón floral con jazmín y flor de azahar del naranjo. El fondo se compone de caramelo , azúcar y vainilla , logrando un equilibrio entre lo exótico y lo sofisticado.

La elección no sorprende: esta fragancia también es la preferida de Rihanna , quien contribuyó a popularizarla en todo el mundo. Desde entonces, Love Don’t Be Shy se posicionó como una de las esencias más exclusivas del mercado , símbolo de glamour y sensualidad.

Cuál es el perfume favorito de Wanda Nara

La empresaria eligió Love Don’t Be Shy por su combinación de notas dulces y florales que transmiten feminidad y seguridad. Pertenece a la familia Ámbar Floral y ofrece una estela cálida y duradera, ideal para ocasiones especiales. Su composición artesanal y su diseño refinado lo convirtieron en una joya de la perfumería contemporánea.

Cuánto sale el perfume favorito de Wanda Nara

El perfume se comercializa en presentaciones de 50 ml y 100 ml, con valores entre $678.000 y $990.000, según el tamaño y la tienda. Su envase minimalista, con detalles dorados, refleja el concepto de lujo moderno que distingue a la marca Kilian.

Love Don’t Be Shy 1 El perfume cuesta actualmente alrededor de $678.000 en Argentina para el frasco de 50 ml y cerca de $990.000 para el de 100 ml. Walmart

Además, Wanda también incursionó en este universo con su propia fragancia, Leonessa, lanzada en 2024. Este perfume argentino mezcla almendras amargas y flores blancas, y se consigue por alrededor de $62.000, con opción de pago en cuotas.