Tras su aparición, qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

La artista fue hallada durante las últimas horas del jueves después de que Leandro García Gómez, su pareja, negara que estaba allí. El agresor fue imputado por privación ilegal de la libertad.

Instagram: lowrdez

Lourdes Fernández, reconocida cantante del grupo pop Bandana, fue hallada este jueves por la Policía de la Ciudad durante un allanamiento de urgencia en una propiedad de Palermo, tras más de doce horas sin que se conociera su paradero. Estaba secuestrada en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez.

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 
Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Luego de varias horas de incertidumbre, finalmente intervino Juzgado Criminal y Correccional N° 47, que dispuso las órdenes pertinentes para realizar allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y también de la Provincia. Si bien se sospechaba que estaba en el edificio de Palermo, el propio García Gómez había negado rotundamente que Lourdes estuviera allí.

policia lourdes fernandez

Después de varios intentos fallidos para ingresar a la propiedad, se constató que la cantante de Bandana estaba ahí dentro, por lo que con la orden de allanamiento los agentes lograron pasar y vieron a la artista en buen estado de salud. Fue puesta a resguardo de inmediato y la trasladaron al Hospital Fernández para ser sometida a una revisión médica.

En cuanto al inmueble, la Policía de la Ciudad halló varias botellas de bebidas alcohólicas, como vodka y fernet y también pastillas sueltas. Según lo que contó el periodista Diego Gabriele en C5N, varias de ellas eran calmantes.

García Gómez estaba escondido en un placard y quiso escapar a través de una ventana con la intención de arrojarse hacia el pulmón del edificio, pero fue interceptado por los agentes y detenido al momento posterior.

Imputaron a Leandro García Gómez por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández

La expareja de Lourdes Fernández, Leandro García Gómez, fue imputado por privación ilegítima de la libertad de la artista, luego de la denuncia que realizó Teresita López Arias, madre de la cantante, debido a que no tenía noticias de su hija desde hacía dos semanas.

"Lo imputaron por privación ilegítima de la libertad. A esta hora deciden las condiciones en las que será indagado. Dependerá de lo que reconstruya el fiscal", explicó Diego Gabriele, periodista de C5N.

LA PRIMERA FOTO de GARCÍA GÓMEZ como DETENIDO: fue IMPUTADO por PRIVACIÓN ILEGÍTIMA de la LIBERTAD

La medida fue dispuesta por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones. Todo ocurrió cuando Lowrdes fue hallada en el departamento de García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, tras varias horas de intensa búsqueda iniciadas por la denuncia de su madre.

El exnovio quedó detenido tras el operativo policial y permanece bajo custodia mientras avanza la causa judicial.

En las próximas horas, García Gómez será indagado por el juez Santiago Bignone, quien definirá su situación procesal y resolverá si dicta su prisión preventiva o si recupera la libertad mientras continúa la investigación. Una vez rescatada, la cantante fue trasladada al Hospital Fernández para recibir asistencia médica y evaluar su estado de salud.

