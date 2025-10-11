Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia La banda pop argentina, que supo ser ícono de los años 2000, pisará nuevamente un escenario en nuestro país y promete brindar un espectáculo que dará justo en el baúl de los recuerdos.







Bandana vuelve a los escenarios.

La espera terminó: Bandana anunció el retorno a los escenarios con motivo de celebrar los 25 de formación de la banda. Si bien hubo muchas especulaciones al respecto, el show será en noviembre.

Las artistas ganadoras del reality show Popstars, programa furor en la televisión argentina durante los 2000 volverán a juntarse, aunque no lo harán en un show tradicional. Serán la atracción principal de la fiesta L.A.T.M+35, un evento dedicado a las personas mayores de 35 años, cuyo fundador es el DJ Tommy Muñoz.

El anuncio fue realizado en las redes sociales de la fiesta, del DJ y también de Lourdes, una de las vocalistas principales: "Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu Bandana para lo que se viene en Buenos Aires?" escribió Tommy Muñoz.

TOMMY MUÑOZ BANDANA El DJ junto a Lourdes y Lissa

En tanto, desde la cuenta oficial del grupo escribieron: "¡CONFIRMADO! ¡VUELVE BANDANA! Lourdes, Valeria, Virginia y Lissa se reúnen para celebrar los 25 años de Bandana. El regreso más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35"

bandana anuncio La banda, tras haberse separado, pasó por distintos momentos: algunas se lanzaron como solistas y han regrabado varios de sus hits que pueden encontrarse en Spotify, aunque no habían vuelto a actuar en vivo. No obstante, habrá cambios respecto de los miembros originales ya que no estará Ivonne, quien hace tiempo se dedica a hacer música con La Delio Valdez.