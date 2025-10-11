IR A
IR A

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

La banda pop argentina, que supo ser ícono de los años 2000, pisará nuevamente un escenario en nuestro país y promete brindar un espectáculo que dará justo en el baúl de los recuerdos.

Bandana vuelve a los escenarios.

Bandana vuelve a los escenarios.

La espera terminó: Bandana anunció el retorno a los escenarios con motivo de celebrar los 25 de formación de la banda. Si bien hubo muchas especulaciones al respecto, el show será en noviembre.

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.
Te puede interesar:

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Las artistas ganadoras del reality show Popstars, programa furor en la televisión argentina durante los 2000 volverán a juntarse, aunque no lo harán en un show tradicional. Serán la atracción principal de la fiesta L.A.T.M+35, un evento dedicado a las personas mayores de 35 años, cuyo fundador es el DJ Tommy Muñoz.

El anuncio fue realizado en las redes sociales de la fiesta, del DJ y también de Lourdes, una de las vocalistas principales: "Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu Bandana para lo que se viene en Buenos Aires?" escribió Tommy Muñoz.

TOMMY MUÑOZ BANDANA
El DJ junto a Lourdes y Lissa

El DJ junto a Lourdes y Lissa

En tanto, desde la cuenta oficial del grupo escribieron: "¡CONFIRMADO! ¡VUELVE BANDANA! Lourdes, Valeria, Virginia y Lissa se reúnen para celebrar los 25 años de Bandana. El regreso más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35"

bandana anuncio

La banda, tras haberse separado, pasó por distintos momentos: algunas se lanzaron como solistas y han regrabado varios de sus hits que pueden encontrarse en Spotify, aunque no habían vuelto a actuar en vivo.

No obstante, habrá cambios respecto de los miembros originales ya que no estará Ivonne, quien hace tiempo se dedica a hacer música con La Delio Valdez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

El cantautor cubano y la jefa comunal en el centro cultural del barrio San Norberto.

Mariel Fernández recibió a Silvio Rodríguez en Moreno

Richard Ashcroft se presentó en Argentina en 2016.

Confirmado: Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Unas 250 mil personas disfrutaron del show sinfónico de Nicki Nicole en Rosario

Histórico show sinfónico de Nicki Nicole y Baglietto: cantaron ante 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

últimas noticias

El deporte genera sentimientos negativos que pueden gestionarse a través de la terapia.

Depresión, estrés y presiones: la importancia de la salud mental en el deporte

Hace 3 minutos
Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Hace 15 minutos
play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 22 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 26 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 28 minutos