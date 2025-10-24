IR A
Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella rechazó

El panelista de Los 8 Escalones, Marcelo Polino, contó que en la época del Bailando por un Sueño el actor le declaró su amor a la modelo. "Le gustaban todas", respondió.

Pampita rechazó a Fede Bal.

Pampita rechazó a Fede Bal.

La conductora de Los 8 Escalones, Carolina Pampita Ardohain, hizo una pregunta a sus participantes sobre los amores de Federico Bal, pero no se esperaba la confesión de Marcelo Polino: “Él gustaba de vos”. A lo que la modelo respondió: “Él gustaba de todas”.

La participante del programa contestó correctamente la frase célebre de Carmen Barbieri hacia su hijo y Polino completo la información: “Sobre Fede Bal fue el streaming de Martín Cirio que empezó a ventilar un poco de la vida de Fede, un poco al estilo de Carmen”.

Fue entonces que Pampita recordó una anécdota con las madres del colegio que le preguntaban desesperadas qué día bailaba Federico Bal así podían ir al programa. “Tiene algo”, agregó la conductora al referirse todo lo que generaba.

Fede Bal

“Pero él gustaba de vos, ¿te acordás en un Bailando?”, disparó Polino sin filtros. Con rapidez, Pampita contestó: “Pero él gustaba de todas, como dice la frase”.

Barbie Simons se sumó a las confesiones y reveló: “Yo escuché por ahí, de una amiga de una amiga, que es muy buen amante. Como que, de puertas para adentro, es encantador, es seductor”.

