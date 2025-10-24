24 de octubre de 2025 Inicio
Sabés en qué puesto se encuentra Argentina entre los países más altos del mundo: quiénes lo superan

Argentina integra el ranking de las naciones más elevadas del planeta gracias a la presencia del Aconcagua, la montaña más alta de América.

Por
Télam
  • El país se ubica entre los 10 más altos del mundo.
  • Su punto máximo es el Aconcagua, con 6.961 metros sobre el nivel del mar.
  • Solo naciones asiáticas superan sus alturas promedio.
  • Es el país más alto fuera de Asia, según datos geográficos internacionales.
El planeta cuenta con regiones de gran altitud que marcan récords naturales e imponen condiciones únicas de clima y geografía. Estas elevaciones, dominadas por la presencia de cordilleras y macizos montañosos, determinan no solo el relieve de cada país, sino también su identidad paisajística y ambiental.

Argentina forma parte de este grupo selecto. Su territorio se caracteriza por una gran diversidad de alturas, desde extensas llanuras hasta cumbres que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias a la presencia del Aconcagua, el pico más alto de América, el país se posiciona entre los más elevados del planeta.

Aconcagua Mirador

Los 10 países más altos del mundo

  1. China y NepalMonte Everest (8.849 metros sobre el nivel del mar)
  2. PakistánK2 (8.611 metros sobre el nivel del mar)
  3. IndiaKanchenjunga (8.586 metros sobre el nivel del mar)
  4. ButánGangkhar Puensum (7.570 metros sobre el nivel del mar)
  5. TayikistánPico Ismail Samani (7.495 metros sobre el nivel del mar)
  6. AfganistánNoshaq (7.492 metros sobre el nivel del mar)
  7. KirguistánPico Jengish Chokusu (7.439 metros sobre el nivel del mar)
  8. KazajistánKhan Tengri (7.010 metros sobre el nivel del mar)
  9. ArgentinaAconcagua (6.961 metros sobre el nivel del mar)
  10. ChileNevado Ojos del Salado (6.893 metros sobre el nivel del mar)

Argentina ocupa el noveno lugar en el ranking mundial, siendo el país más alto fuera del continente asiático. Su punto máximo, el Aconcagua, ubicado en la provincia de Mendoza, alcanza los 6.961 metros sobre el nivel del mar y es considerado una de las siete cumbres más desafiantes del planeta. Esta montaña, además de su valor geográfico, representa un símbolo natural del país y explica por qué Argentina figura entre las naciones con mayores alturas del mundo.

