Sabés en qué puesto se encuentra Argentina entre los países más altos del mundo: quiénes lo superan

Los diez países más altos del mundo. Télam

El país se ubica entre los 10 más altos del mundo.

Su punto máximo es el Aconcagua, con 6.961 metros sobre el nivel del mar.

Solo naciones asiáticas superan sus alturas promedio.

Es el país más alto fuera de Asia, según datos geográficos internacionales.

El planeta cuenta con regiones de gran altitud que marcan récords naturales e imponen condiciones únicas de clima y geografía. Estas elevaciones, dominadas por la presencia de cordilleras y macizos montañosos, determinan no solo el relieve de cada país, sino también su identidad paisajística y ambiental.

Argentina forma parte de este grupo selecto. Su territorio se caracteriza por una gran diversidad de alturas, desde extensas llanuras hasta cumbres que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias a la presencia del Aconcagua, el pico más alto de América, el país se posiciona entre los más elevados del planeta.

Aconcagua Mirador Andes Vertical

Los 10 países más altos del mundo China y Nepal – Monte Everest (8.849 metros sobre el nivel del mar) Pakistán – K2 (8.611 metros sobre el nivel del mar) India – Kanchenjunga (8.586 metros sobre el nivel del mar) Bután – Gangkhar Puensum (7.570 metros sobre el nivel del mar) Tayikistán – Pico Ismail Samani (7.495 metros sobre el nivel del mar) Afganistán – Noshaq (7.492 metros sobre el nivel del mar) Kirguistán – Pico Jengish Chokusu (7.439 metros sobre el nivel del mar) Kazajistán – Khan Tengri (7.010 metros sobre el nivel del mar) Argentina – Aconcagua (6.961 metros sobre el nivel del mar) Chile – Nevado Ojos del Salado (6.893 metros sobre el nivel del mar)