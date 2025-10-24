24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós al toallero tradicional: así es el invento que elimina las bacterias y la humedad del baño

Su versión eléctrica incluye confort, diseño y eficiencia energética. Secan las toallas, eliminan la humedad y aportan calidez al baño sin aumentar el consumo

Por
Su funcionamiento programable y su termostato incorporado permiten utilizarlos de manera inteligente.

Su funcionamiento programable y su termostato incorporado permiten utilizarlos de manera inteligente.

  • Los toalleros eléctricos son una tendencia creciente que reemplaza a los tradicionales, aportando confort y eficiencia al baño.
  • Este sistema elimina la humedad y las bacterias, manteniendo los toallones secos y el ambiente cálido sin un alto consumo energético.
  • Su instalación es sencilla y se adapta a cualquier espacio, con modelos verticales, plegables o empotrados según el diseño del baño.
  • Además de secar toallas, permite calentar prendas y reducir la condensación del espejo, mejorando la experiencia diaria.
La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 
Te puede interesar:

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Uno de los mayores inconvenientes al momento de ducharse es encontrar las toallas húmedas o un baño con olor a encierro. Para resolverlo, los toalleros eléctricos se convirtieron en una alternativa moderna y funcional que no solo mantiene los toallones secos, sino que también elimina la humedad y aporta calidez al ambiente.

A diferencia de los modelos convencionales, estos dispositivos integran un sistema de calefacción que mantiene el baño confortable y libre de moho. Su diseño compacto y su bajo consumo eléctrico los vuelven una opción accesible y eficiente para cualquier tipo de hogar, especialmente durante los meses fríos.

Además, su funcionamiento programable y su termostato incorporado permiten utilizarlos de manera inteligente, ya que se pueden encender antes de la ducha y apagarse automáticamente después, optimizando energía y garantizando confort.

Toallero

Cómo es el toallero eléctrico

El toallero eléctrico ocupa el mismo espacio que uno convencional, pero ofrece múltiples ventajas. Su tecnología genera calor uniforme a través de barras metálicas que secan rápidamente las toallas, evitando la proliferación de bacterias y el olor a humedad. Gracias a su programación, el dispositivo puede activarse unos minutos antes del baño, logrando que el toallón esté cálido y el baño, templado.

La mayoría de los modelos incluye control de temperatura y apagado automático, lo que evita el desperdicio de energía. En caso de un uso fuera del horario programado, alcanza con encenderlo unos minutos antes para disfrutar del mismo resultado. Incluso, su funcionamiento contribuye a mantener los espejos sin empañarse, un beneficio adicional para quienes valoran la comodidad diaria.

Toallero

En cuanto al consumo, muchos usuarios creen que estos aparatos incrementan la factura de luz, pero su gasto energético es similar al de una lámpara LED. Un toallero estándar utiliza entre 50 y 120 watts, por lo que su impacto económico es mínimo, incluso con un uso diario de un par de horas.

Para quienes disponen de baños pequeños, existen versiones verticales, plegables y empotradas que se adaptan sin ocupar demasiado espacio. También hay modelos portátiles y opciones con múltiples barras, ideales para calentar la ropa antes de vestirse.

En términos estéticos, la variedad es amplia, ya que los fabricantes ofrecen diseños modernos, minimalistas o vintage que integran distintos estilos de decoración. Al instalarlo, se recomienda ubicarlo cerca de un toma corriente apto y mantener cierta distancia de la ducha o la bañera. Aunque la mayoría cuenta con protección contra salpicaduras, se aconseja recurrir a un electricista matriculado para garantizar una instalación segura.

Noticias relacionadas

atencion conductores: este requisito establece si pasas o no la vtv

Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Los diez países más altos del mundo.

Sabés en qué puesto se encuentra Argentina entre los países más altos del mundo: quiénes lo superan

Es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza.

Este destino bonaerense no es tan conocido y es perfecto para comer un buen asado

Qué halló la policía en el departamento en el que estaba secuestrada.
play

Tras su aparición, qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

play

La hermana de Lourdes advirtió que "está en una situación vulnerable y es muy difícil acercarse"

Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

Rating Cero

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series
play

Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

La pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes.

Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

Pampita rechazó a Fede Bal.

Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella rechazó

últimas noticias

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Hace 9 minutos
La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Hace 50 minutos
Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Hace 52 minutos
Donald Trump. 

Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

Hace 1 hora
¿Nuevo estándar de longevidad?: conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte.

Este simple ejercicio extiende la longevidad y reduce el riesgo de muerte principalmente en mujeres: cuál es

Hace 1 hora