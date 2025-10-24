IR A
Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Con un elenco consolidado y nuevas incorporaciones, la serie reafirma su capacidad para mantener en vilo a quienes disfrutaron de las primeras entregas.

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series

  • Llegan a Netflix nuevos títulos que prometen sorprender, junto con la continuación de viejas historias que siguen cautivando.
  • Así, el pasado 16 de octubre se agregó al catálogo la tercera temporada de una serie que ya está causando revuelo en redes sociales y portales especializados.
  • Se trata de la nueva entrega de "La Diplomática", producción cargada de intriga, poder y alianzas.
  • En esta nueva entrega, la trama se adentra aún más en los entresijos del poder, con presidentes y crisis internacionales que elevan la tensión a otro nivel.
Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.
Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Netflix vuelve a captar la atención de los espectadores con el regreso de una de sus Series políticas más comentadas, que estrenó recientemente su tercera temporada. La producción, reconocida por su ritmo ágil y sus giros cargados de tensión, ya se posiciona entre los títulos más vistos del momento y genera todo tipo de análisis entre los fanáticos del género.

En esta nueva etapa, la historia promete profundizar en los juegos de poder, las traiciones y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de naciones enteras. De esta manera, La diplomática llega con sunueva entrega cargada de intriga, poder y alianzas que parecen no tener retorno

Sinopsis de La diplomática, la serie que tiene su nueva temporada en Netflix

The-Diplomat-1.jpeg

En la nueva temporada de “La diplomática”, la intensidad política y emocional se eleva a su punto máximo. Kate Wyler regresa al centro del conflicto, enfrentando un escenario aún más complejo que el anterior, marcado por las secuelas de los impactantes sucesos que cerraron la primera entrega.

Tras la crisis que sacudió a la embajada estadounidense en Londres, Kate se ve obligada a reconstruir su reputación mientras enfrenta un delicado equilibrio entre su rol profesional y su vida personal. Las tensiones internacionales crecen, y cada movimiento puede tener consecuencias irreversibles tanto en su carrera como en su matrimonio.

Pero el peligro no proviene únicamente de los enemigos externos: esta vez, las verdaderas amenazas acechan dentro del propio sistema, revelando traiciones, intereses ocultos y dilemas morales que pondrán a prueba todo aquello en lo que Kate creía.

Tráiler de La diplomática

Embed - La diplomática: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La diplomática

  • Keri Russell: como Kate Wyler
  • Rufus Sewell: como Hal Wyler
  • David Gyasi: como Austin Dennison
  • Ali Ahn: como Eidra Park
  • Rory Kinnear: como Nicol Trowbridge
  • Ato Essandoh: como Stuart Hayford
  • Allison Janney: como Vicepresidenta Grace Penn
  • Miguel Sandoval: como Miguel Ganon
  • Nana Mensah: como Billie Appiah
  • Michael McKean: como el presidente William Rayburn
  • Celia Imrie: como Margaret Roylin
