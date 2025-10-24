Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) trascendió su propósito original de ser un trámite rutinario para transformarse en un control de seguridad exhaustivo, cuyo mensaje principal destaca que la protección en la vía pública comienza con el estado general del vehículo. Las plantas de control ampliaron su enfoque más allá de los puntos tradicionales de revisión, como el sistema de frenos, el desgaste de los neumáticos o los niveles de emisión de gases. Actualmente, la inspección incluye una evaluación minuciosa de los elementos de seguridad del interior del habitáculo.

Esta mayor exigencia implica que incluso una falta considerada menor puede derivar en el rechazo del trámite, obligando al conductor a realizar las correcciones necesarias y volver para una nueva revisión. Por este motivo, la principal recomendación para los automovilistas es presentarse con una preparación completa, conociendo previamente la lista detallada de los puntos a inspeccionar. Contar con esta información y tomar las precauciones adecuadas no solo facilita la aprobación, sino que también permite comprender de qué manera se determina la vigencia de la oblea.

Tener la VTV vigente representa tanto una obligación legal como una garantía de seguridad vial . Circular con la constancia vencida habilita a las autoridades a imponer sanciones económicas y genera complicaciones durante los controles de tránsito. En este contexto de fiscalización más estricta, la consigna es clara: mantener el vehículo y la documentación en regla no solo evita infracciones, sino que también refuerza el compromiso del conductor con la seguridad colectiva.

Cuál es el requisito clave para hacer la VTV en el final de 2025

El requisito central para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a finales de 2025 consiste en que el vehículo cumpla con todas las normas de seguridad y medioambientales evaluadas durante la inspección. La VTV no representa únicamente un trámite administrativo, sino una revisión completa destinada a garantizar que automóviles y motocicletas que circulan por calles y rutas no pongan en riesgo a sus ocupantes ni a terceros. Esto implica que frenos, dirección, suspensión, estado de neumáticos, iluminación y emisión de gases deben mantenerse dentro de los parámetros establecidos por la legislación vigente.

Aunque la documentación, como cédula verde, licencia de conducir vigente y comprobante del seguro obligatorio, resulta indispensable para iniciar el proceso, el requisito esencial se materializa en la aprobación de la inspección física y mecánica. Contar con los papeles en regla no sustituye la necesidad de un vehículo en condiciones óptimas; cualquier falla grave puede impedir la aprobación. Por ello, es recomendable realizar un chequeo previo y las reparaciones necesarias, prestando especial atención al sistema de escape para medición de gases y al estado de elementos de seguridad pasiva como cinturones o bocina.

Además de la condición técnica, resulta imprescindible considerar el requisito temporal y administrativo de mantener la VTV vigente al momento de circular para fines de 2025. Los vencimientos suelen relacionarse con el último número de la patente, y aunque los meses finales del año no registran la mayor demanda, completar la verificación dentro del período correspondiente es clave. Circular sin el sticker ni el certificado actualizado expone al conductor a multas y a la retención de documentación, por lo que cumplir con esta obligación administrativa complementa la seguridad técnica requerida para transitar legalmente.

El costo de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en octubre de 2025 varía según la jurisdicción, con diferencias notables entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA). En CABA, los automóviles particulares deben afrontar un valor aproximado de $63.453, mientras que las motocicletas presentan un costo menor, alrededor de $23.858. Estas cifras se actualizan periódicamente según los ajustes del Gobierno de la Ciudad, por lo que resulta recomendable consultar la web oficial antes de sacar turno.

En la Provincia de Buenos Aires, las tarifas de la VTV se calculan de forma más detallada, considerando el peso y tipo de vehículo. Los automóviles livianos, de hasta 2.500 kg, presentan un costo aproximado de $79.640, mientras que los vehículos pesados, que superan los 2.500 kg, deben pagar alrededor de $143.353. Las motocicletas también presentan variaciones según la cilindrada, con precios que oscilan entre $31.856 y $63.712, por lo que resulta fundamental identificar la categoría correspondiente al vehículo antes de realizar el trámite.

Existen beneficios y descuentos que pueden modificar el monto final a abonar, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan ciertos límites (generalmente equivalentes a dos salarios mínimos) pueden acceder a un descuento del 50%, reduciendo significativamente el valor del trámite. Por esta razón, se aconseja a quienes pertenezcan a estos grupos verificar la documentación requerida, como último recibo de haberes y titularidad del vehículo, al momento de solicitar el turno para aprovechar la tarifa reducida.