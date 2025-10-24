24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El abogado de la mamá de Lourdes reveló el diálogo íntimo que mantuvo con Leandro García Gómez antes de ser detenido

El hombre fue arrestado, luego de que la Policía constatara que mantenía encerrada a la artista dentro de su departamento. Tras ser examinada, la cantante fue dada de alta.

Por

La artista había sido privada de su libertad.

Yamil Castro Bianchi, abogado de la familia de Lourdes Fernández de Bandana, reveló un diálogo íntimo con Leandro García Gómez antes de que fuera detenido sobre las últimas horas de la noche del jueves.

Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 
Te puede interesar:

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

El letrado contó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N que, una vez que la búsqueda llegó a los medios de comunicación, comenzaron a llegarle mensajes de texto a su celular.

"Yo en horas de la tarde empecé a recibir mensajes desde sms que decían: 'Soy Lourdes, por favor pará todo esto'. A lo que le respondí: 'Yo soy abogado y no puedo hacer nada. aparecé, hablá con tu mamá con tus amigas y la policía'".

Enseguida, el profesional agregó que a eso le contestaron: "Ahora voy a sacar una historia". Castro Bianchi respondió con celeridad: "No, no saques una historia porque te quieren ver físicamente, decime dónde estás".

Luego de ese breve intercambio, el abogado contó que la persona dejó de responder, por lo que procedió a enviarle mensajes cada media hora. Sospechan que fue el propio Leandro García Gómez quien envió los mensajes, haciéndose pasar por la cantante.

"Me decían que estaba en un montón de lugares y eran versiones contradictorias, pero finalmente estaba donde la habían ido a buscar en primer lugar", contó sobre los momentos angustiantes de la búsqueda de la cantante. Aunque aclaró que "no se sabe si consumió algo, no lo podemos confirmar. Sí sabemos que estaba bajo la privación de su libertad".

Lissa Vera, tras la detención del novio de Lourdes Fernández, su ex compañera en Bandana: "La tenía en un estado deplorable"

Lissa Vera, ex Bandana y amiga de Lourdes Fernández, habló esta noche en Duro de Domar, programa conducido por Pablo Duggan en C5N, y contó que se había dado cuenta que la artista había sido golpeada por su pareja, Leandro Esteban García Gómez, cuando la noche del miércoles había enviado un video al grupo de Whatsapp de las integrantes de Bandana para decirles que se encontraba en buen estado. "Me había dado cuenta que tenía los pómulos hinchados por los golpes", aseguró.

Junto a la madre de Fernández, Vera es la persona que ha llevado adelante la defensa de su ex compañera de Bandana ante la agresión física de su pareja. Esto ha provocado un distanciamiento de su amiga, causado por las propias acciones de Gómez. "La prefiero ofendida y viva que contenta y muerta", sostuvo Vera, en diálogo con Duro de Domar, sobre su persistencia para que abandone a su novio violento y golpeador.

policia lourdes fernandez

En cuanto a los hechos sucedidos en las últimas horas, Vera contó que "también me había dado cuenta que así no habla una persona con anginas y que el tipo la había agarrado del cuello". "Yo hago boxeo y tengo muy visto cuando alguien no puede abrir la boca porque las golpean", explicó.

"A mi esto me dejó preocupada toda la noche", aseguró Vera desde que tuvo contacto con el video en el que la ex cantante de Bandana había compartido un video en el que informaba que se encontraba enferma de anginas.

"La relación se deterioró con Lourdes por causa de que salí a defenderla en su momento. El tipo me odia y si tiene la posibilidad de destruirme lo va a hacer", dijo Vera sobre Gómez. Luego, continuó: "Pero el sol no se puede tapar con las manos y ahora lo agarraron con las manos en la masa, prácticamente secuestrándola y teniéndola en un estado deplorable. Si el juez no avanzaba con el allanamiento, mañana la encontraban muerta".

Por último, Vera compartió que Mabel, la madre de Fernández, se dirigió al Hospital Fernández para estar con su hija mientras le hacen estudios médicos. "Lo único que me importa es que ella esté mejor y se aleje de este monstruo", cerró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La primera foto de García Gómez detenido, tras imputarlo por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández

play

Imputaron a García Gómez por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández

El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Lourdes fue trasladad en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.

Los detalles del intenso operativo para encontrar a Lourdes Fernández en el departamento de su novio

La pareja de Lourdes la habría tenido secuestrada en su departamento.

Detuvieron al novio de Lourdes Fernández: cómo encontraron a la cantante en el departamento

Ángeles Rawson y su mamá 

La madre de Ángeles Rawson la recordó con un mensaje cargado de amor y dolor

Rating Cero

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
play

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

La serie forma parte de la estrategia de geolocalización de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales
play

La serie de Netflix que garantiza risas y momentos inolvidables: es un éxito

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Esta serie es de las más exitosas de Netflix.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real

Tate tenía 23 años.

Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

últimas noticias

La zapatilla eléctrica podrá comprarse en 2026. 

Sorprendente: así será la primera zapatilla eléctrica de la historia que saldrá al mercado en 2026

Hace 8 minutos
Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Hace 18 minutos
Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Hace 19 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

Hace 21 minutos
play
Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Hace 23 minutos