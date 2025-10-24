Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Tras más de cuatro décadas juntos, confirmaron su distanciamiento. El anuncio sorprendió por la discreción con la que mantuvieron una relación que marcó historia en Hollywood.

Durante más de cuatro décadas, Meryl Streep y Don Gummer fueron considerados un ejemplo de estabilidad en el mundo del espectáculo. Sin escándalos mediáticos ni apariciones desmedidas en público, su relación se mantuvo lejos de los flashes y centrada en la familia, hasta que en 2023 un comunicado oficial confirmó lo que pocos imaginaban: llevaban separados desde hacía más de seis años.

La noticia llegó justo cuando la actriz recibía el Premio Princesa de Asturias de las Artes, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. En un contexto en el que Streep brillaba profesionalmente, el anuncio tomó por sorpresa al público, que siempre la había asociado con una vida personal sólida junto al escultor estadounidense.

Según informó el medio Page Six, un portavoz de la actriz explicó que, aunque ya no compartían su vida cotidiana , seguían manteniendo una relación de respeto y cariño mutuo. La separación, discreta y sin conflictos públicos, se había producido mucho antes de hacerse oficial, reafirmando la reserva con la que ambos manejaron siempre su intimidad.

Cuál es la historia de Meryl Streep y Don Gummer y cómo se reveló su separación

Meryl Streep conoció a Don Gummer en 1978, poco tiempo después de la muerte de su entonces pareja, el actor John Cazale. Su encuentro marcó el inicio de una historia que incluyó tanto arte, como respeto y un vínculo profundo alejado de los medios. Ese mismo año se casaron, iniciando una vida juntos que se extendió por más de 40 años y en la que formaron una familia de cuatro hijos: Henry Wolfe, músico, Mamie y Grace, actrices y Louisa Jacobson, quien también sigue los pasos de su madre en la actuación.

Durante décadas, la pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes, como los Premios Oscar. De hecho, su última aparición pública juntos fue en la ceremonia de 2018, un detalle que coincidió con el comienzo del distanciamiento confirmado más tarde.

El comunicado difundido en 2023 por un representante de Streep aclaró que ambos habían elegido caminos separados desde hacía más de seis años, aunque continuaban apoyándose mutuamente. “Siempre se cuidarán el uno al otro”, decía el texto.

Mientras su vida personal atravesaba esa transformación, la estrella continuaba en plena actividad profesional. En los últimos años participó en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio, donde interpretó a una actriz veterana en una trama de misterio.