Imputaron a Leandro García Gómez por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández La expareja de la artista, que integra el grupo Bandana, será indagado en las próximas horas por el fiscal que lleva adelante la causa.







García Gómez, apuntado por la investigación.

La expareja de Lourdes Fernández, Leandro García Gómez, fue imputado por privación ilegítima de la libertad de la artista, luego de la denuncia que realizó Teresita López Arias, madre de la cantante, debido a que no tenía noticias de su hija desde hacía dos semanas.

"Lo imputaron por privación ilegítima de la libertad. A esta hora deciden las condiciones en las que será indagado. Dependerá de lo que reconstruya el fiscal", explicó Diego Gabriele, periodista de C5N.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones. Todo ocurrió cuando Lowrdes fue hallada en el departamento de García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, tras varias horas de intensa búsqueda iniciadas por la denuncia de su madre.

El exnovio quedó detenido tras el operativo policial y permanece bajo custodia mientras avanza la causa judicial.

En las próximas horas, García Gómez será indagado por el juez Santiago Bignone, quien definirá su situación procesal y resolverá si dicta su prisión preventiva o si recupera la libertad mientras continúa la investigación. Una vez rescatada, la cantante fue trasladada al Hospital Fernández para recibir asistencia médica y evaluar su estado de salud.