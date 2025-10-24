24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

De esta manera, alcanzan a 10 las embarcaciones totales atacadas por las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe y el océano Pacífico. Las autoridades afirman que pertenecerían a la organización del Tren de Aragua.

Por
Donald Trump. 

Donald Trump. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que las fuerzas de seguridad hundieron a un nuevo buque integrado presuntamente por narcotraficantes pertenecientes a la organización venezolana Tren de Aragua. De esta manera, ya suman 10 las embarcaciones totales atacadas en los últimos días en el Mar Caribe y el océano Pacífico.

Las dudas del Financial Times por el préstamo a Argentina.
Te puede interesar:

El Financial Times advirtió sobre los riesgos del millonario salvataje de EEUU a Milei

"Los buques hundidos fueron 8 en el Caribe y 2 en el Pacífico. En este caso fue un barco, dicen las autoridades estadounidenses, que sería del cartel narco que opera sobre todo en Venezuela pero que ha extendido su ramificaciones", señaló en un primer momento el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una.

Luego agregó que en el ataque, "según ha dicho el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos, murieron seis personas". En lo que va del mes ya se produjeron 10 hundimientos de embarcaciones con un total de 43 fallecimientos.

"Existe una enorme polémica con esto porque son hundimientos que se producen sin aviso y sin haber un juzgamiento. Son ejecuciones extrajudiciales las que está haciendo Estados Unidos con los ataques que dicen que son contra barcos narcos", completó Michi sobre el tema.

Donald Trump subió la tensión con Venezuela y advirtió que "pronto habrá acción terrestre"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir la tensión con Venezuela en el marco de su conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que "habrá acción terrestre". Además, desmintió haber ordenado el envío de bombarderos B-1.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump cuestionó nuevamente al gobierno de Maduro y señaló una relación entre Venezuela y la gestión de Joe Biden: "No estamos satisfechos con Venezuela por múltiples razones. Las drogas son parte del problema pero además, enviaron reclusos a nuestro país desde hace años. Lo hicieron bajo el gobierno de Biden y ahora tenemos una frontera cerrada".

En tanto, diferenció su postura. "En los últimos cuatro o cinco meses, los reportes dicen 'cero'. Ahora, tenemos una frontera cerrada y la gente que está entrando al país lo está haciendo de manera legal. Quizás tenemos la frontera más segura de cualquier nación. Los cuatro años previos no era así", señaló.

En este marco, expuso su malestar por las medidas venezolanas: "Estamos muy descontentos por lo que hizo Venezuela. Vaciaron sus cárceles enviando los reclusos a nuestro país. Sólo un estúpido hubiera aceptado eso".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Más de 150 niños gazatíes murieron por la utilización del hambre como arma de guerra por parte del Estado de Israel.

Naciones Unidas denunció que Estados Unidos y la Unión Europea fueron cómplices del genocidio en Gaza

El hijo de Bolsonaro le pidió a Trump que ataque barcos con drogas en la bahía de Río de Janeiro

El hijo de Bolsonaro le pidió a Trump que ataque barcos con drogas en la bahía de Río de Janeiro

Donald Trump cargó contra Venezuela.

Donald Trump subió la tensión con Venezuela y advirtió que "pronto habrá acción terrestre"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos anunció haber destruido una segunda "narcolancha" en el Pacífico: tres personas muertas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump pidió a los ganaderos de Estados Unidos bajar los precios en plena polémica por la carne argentina

play

Martín Lousteau cerró su campaña en La Boca con críticas a Javier Milei: "Es como el líder de una república bananera"

Rating Cero

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series
play

Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

La pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes.

Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

Pampita rechazó a Fede Bal.

Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella rechazó

últimas noticias

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Hace 5 minutos
La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Hace 46 minutos
Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Hace 48 minutos
Donald Trump. 

Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

Hace 56 minutos
¿Nuevo estándar de longevidad?: conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte.

Este simple ejercicio extiende la longevidad y reduce el riesgo de muerte principalmente en mujeres: cuál es

Hace 1 hora