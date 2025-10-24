Donald Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

De esta manera, alcanzan a 10 las embarcaciones totales atacadas por las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe y el océano Pacífico. Las autoridades afirman que pertenecerían a la organización del Tren de Aragua.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes que las fuerzas de seguridad hundieron a un nuevo buque integrado presuntamente por narcotraficantes pertenecientes a la organización venezolana Tren de Aragua. De esta manera, ya suman 10 las embarcaciones totales atacadas en los últimos días en el Mar Caribe y el océano Pacífico.

"Los buques hundidos fueron 8 en el Caribe y 2 en el Pacífico. En este caso fue un barco, dicen las autoridades estadounidenses, que sería del cartel narco que opera sobre todo en Venezuela pero que ha extendido su ramificaciones", señaló en un primer momento el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una.

Luego agregó que en el ataque, "según ha dicho el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos, murieron seis personas". En lo que va del mes ya se produjeron 10 hundimientos de embarcaciones con un total de 43 fallecimientos.

"Existe una enorme polémica con esto porque son hundimientos que se producen sin aviso y sin haber un juzgamiento. Son ejecuciones extrajudiciales las que está haciendo Estados Unidos con los ataques que dicen que son contra barcos narcos", completó Michi sobre el tema.

Donald Trump subió la tensión con Venezuela y advirtió que "pronto habrá acción terrestre"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir la tensión con Venezuela en el marco de su conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que "habrá acción terrestre". Además, desmintió haber ordenado el envío de bombarderos B-1.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump cuestionó nuevamente al gobierno de Maduro y señaló una relación entre Venezuela y la gestión de Joe Biden: "No estamos satisfechos con Venezuela por múltiples razones. Las drogas son parte del problema pero además, enviaron reclusos a nuestro país desde hace años. Lo hicieron bajo el gobierno de Biden y ahora tenemos una frontera cerrada".

En tanto, diferenció su postura. "En los últimos cuatro o cinco meses, los reportes dicen 'cero'. Ahora, tenemos una frontera cerrada y la gente que está entrando al país lo está haciendo de manera legal. Quizás tenemos la frontera más segura de cualquier nación. Los cuatro años previos no era así", señaló.

En este marco, expuso su malestar por las medidas venezolanas: "Estamos muy descontentos por lo que hizo Venezuela. Vaciaron sus cárceles enviando los reclusos a nuestro país. Sólo un estúpido hubiera aceptado eso".