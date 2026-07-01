1 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El invierno 2026 sería sorprendentemente más caluroso que el promedio habitual, según el Servicio Meteorológico Nacional

El ente estatal pronosticó temperaturas más altas de lo normal en casi todo el país y sequía en el Noroeste para julio, agosto y septiembre. La estimación trimestral provincia por provincia.

Por
El invierno de 2026 sería más caluroso de lo registrado habitualmente en casi todo el país.

El invierno de 2026 sería más caluroso de lo registrado habitualmente en casi todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para julio, agosto y septiembre, temperaturas más altas de lo habitual en el norte y el centro del país y una sequía pronunciada en el Noroeste (NOA) y el norte de Cuyo. Además, estimó precipitaciones superiores a las normales en Corrientes y Misiones y en parte de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Chaco y Santa Fe.

Te puede interesar:

Llegó la "bomba polar" a Argentina: cuál será el día más helado de la semana en el AMBA

Si bien una masa de origen antártico avanza desde este martes sobre gran parte de Argentina, el SMN explicó que el pico de ese episodio se concentrará este miércoles y este jueves, bajando las temperaturas hasta 10 grados más de lo usual para esta época.

Pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para el invierno de 2026.

Pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para el invierno de 2026.

Más allá de estos días puntuales, los próximos tres meses solo las zonas costeras que dan al mar Argentino registrarían temperaturas normales y el resto del país presentaría números superiores a los habituales, según el último informe del SMN.

El texto, elaborado a partir de modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, trabaja con probabilidades sobre el promedio del trimestre completo, no con predicciones de días puntuales.

Sector por sector, dónde habrá temperaturas y precipitaciones más altas

Para el NOA, Cuyo y Córdoba, el pronóstico asigna mayor probabilidad de temperatura superior a la normal, lo que implica valores por encima del rango histórico típico para esta época.

El este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el Litoral, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste y sur de la Patagonia quedan en un escenario intermedio: normal o superior a la normal.

El este y sur de Buenos Aires y el este patagónico son las únicas zonas donde el SMN no anticipa desvíos hacia arriba: el pronóstico allí es de temperatura normal, dentro del rango histórico para el invierno.

Informe del SMN sobre las precipitaciones en el invierno de 2026.

Informe del SMN sobre las precipitaciones en el invierno de 2026.

El norte del país, el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense y el sur patagónico tienen pronóstico de lluvias dentro de los valores normales para la temporada.

El centro-este de Buenos Aires, el sur de Cuyo y el oeste de la Patagonia apuntan a lluvias normales o superiores a la normal, con mayor acumulación de agua respecto del promedio histórico en algunos sectores. El norte del Litoral y el este patagónico presentan la mayor probabilidad de lluvias superiores a la normal en todo el país.

Lo opuesto se registraría en el NOA y el norte de Cuyo, donde el SMN prevé una estación seca, es decir, precipitaciones por debajo del umbral mínimo del rango normal histórico para la temporada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran parte de Argentina está bajo alerta por viento, tormentas y frío. 

El ingreso de la "bomba polar" pone en jaque al termómetro

Por la ola de calor en París se registraron más de 1.000 muertos por día.

Ola de calor mortal en Europa: con más de 1.000 fallecidos por día, se desbordan las morgues de París

Nieve en el Centro Cívico de Bariloche.

La "bomba polar" que traerá un frente frío esta semana: podría nevar en un lugar poco habitual

Se vienen días gélidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Llegó la ola polar en el AMBA y hay alerta amarilla por frío extremo: cuál será el día más helado de la semana

La ola polar tendrá mínimas de 1°C y 2°C.

Ola polar en el AMBA: se pronostican mínimas de un grado para esta semana

Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

Último domingo de junio con lluvia y alerta amarilla por tormenta, viento y frío

Rating Cero

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

Mariela no aguantó y lanzó reclamos dedicados al ex futbolista.

"No hacés nada": el motivo por que Mariela de Gran Hermano explotó en vivo contra el Turco García

El productor de la señal digital y la artista mantienen una batalla legal.

Se filtraron nuevos detalles sobre la negociación de Flor Peña y Nico Occhiato tras el escándalo

Las esposas de la Scaloneta habrían marginado a una reconocida cronista deportiva.

Quién es la periodista "prohibida" por las mujeres de la Selección: "No gustaron algunas miraditas"

El reciente campeón del reality de cocina abandonó el programa conducido por Marley.

Escándalo: se supo la verdad por la que Ian Lucas abandonó el programa de Marley

El actor dejó en claro que su secreto radica en el esfuerzo, la constancia y los buenos hábitos.

Robert de Niro contó cómo desayuna y se cuida para mantenerse a pleno a los 82 años

últimas noticias

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

Hace 10 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La Justicia suspendió la restricción de circulación que Trump había impuesto a periodistas

Hace 44 minutos
La proyección de futuro de estos estudiantes es mucho más atractiva que su realidad actual,

Casi la mitad de los estudiantes argentinos tiene niveles medios y altos de estrés en relación a su futuro profesional

Hace 1 hora
Mariela no aguantó y lanzó reclamos dedicados al ex futbolista.

"No hacés nada": el motivo por que Mariela de Gran Hermano explotó en vivo contra el Turco García

Hace 1 hora
El productor de la señal digital y la artista mantienen una batalla legal.

Se filtraron nuevos detalles sobre la negociación de Flor Peña y Nico Occhiato tras el escándalo

Hace 1 hora