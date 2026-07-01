El invierno 2026 sería sorprendentemente más caluroso que el promedio habitual, según el Servicio Meteorológico Nacional

El ente estatal pronosticó temperaturas más altas de lo normal en casi todo el país y sequía en el Noroeste para julio, agosto y septiembre. La estimación trimestral provincia por provincia.

El invierno de 2026 sería más caluroso de lo registrado habitualmente en casi todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para julio, agosto y septiembre, temperaturas más altas de lo habitual en el norte y el centro del país y una sequía pronunciada en el Noroeste (NOA) y el norte de Cuyo. Además, estimó precipitaciones superiores a las normales en Corrientes y Misiones y en parte de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Chaco y Santa Fe.

Llegó la "bomba polar" a Argentina: cuál será el día más helado de la semana en el AMBA

Si bien una masa de origen antártico avanza desde este martes sobre gran parte de Argentina, el SMN explicó que el pico de ese episodio se concentrará este miércoles y este jueves , bajando las temperaturas hasta 10 grados más de lo usual para esta época.

Más allá de estos días puntuales, los próximos tres meses solo las zonas costeras que dan al mar Argentino registrarían temperaturas normales y el resto del país presentaría números superiores a los habituales, según el último informe del SMN.

El texto, elaborado a partir de modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, trabaja con probabilidades sobre el promedio del trimestre completo , no con predicciones de días puntuales.

Para el NOA, Cuyo y Córdoba , el pronóstico asigna mayor probabilidad de temperatura superior a la normal , lo que implica valores por encima del rango histórico típico para esta época.

El este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el Litoral, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste y sur de la Patagonia quedan en un escenario intermedio: normal o superior a la normal.

El este y sur de Buenos Aires y el este patagónico son las únicas zonas donde el SMN no anticipa desvíos hacia arriba: el pronóstico allí es de temperatura normal, dentro del rango histórico para el invierno.

Informe del SMN sobre las precipitaciones en el invierno de 2026.

El norte del país, el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense y el sur patagónico tienen pronóstico de lluvias dentro de los valores normales para la temporada.

El centro-este de Buenos Aires, el sur de Cuyo y el oeste de la Patagonia apuntan a lluvias normales o superiores a la normal, con mayor acumulación de agua respecto del promedio histórico en algunos sectores. El norte del Litoral y el este patagónico presentan la mayor probabilidad de lluvias superiores a la normal en todo el país.

Lo opuesto se registraría en el NOA y el norte de Cuyo, donde el SMN prevé una estación seca, es decir, precipitaciones por debajo del umbral mínimo del rango normal histórico para la temporada.