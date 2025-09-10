10 de septiembre de 2025 Inicio
El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Fernando Ubieta es primo del padre de la chica que entró al establecimiento educativo con una pistola. La situación se resolvió sin heridos y con la menor trasladada a un hospital.

El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

Una joven de 14 años ingresó al colegio con un arma.
Pánico en Mendoza: así ingresaba la adolescente armada al colegio

Fernando Ubieta, dirigente peronista que fue reelecto al frente de comuna en 2023, en donde gobierna desde 2019, aclaró que es primo segundo del padre de la chica, que es un ex policía.

La adolescente llevó al establecimiento el arma reglamentaria del papá, que estuvo junto a su esposa, en cuanto trascendió la noticia, este miércoles a la mañana.

Ubieta aseguró al Canal 7 local que su propio hijo hoy debía ir a la escuela pero en el turno tarde. "No estamos acostumbrados a este tipo de cosas y estamos esperando el mejor desenlace", subrayó minutos antes de que la conflictiva situación se resolviera favorablemente.

El incidente, que no tuvo heridos, terminó después de cinco horas de negociación, cuando la alumna entregó el arma y fue trasladada al Hospital Santa Rosa para una evaluación psiquiátrica y psicológica.

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

