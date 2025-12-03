3 de diciembre de 2025 Inicio
Condenaron a un profesor de tenis que abusó de una alumna y de su hijastra en Mendoza

El hombre recibió una pena de 10 años tras la unificación de las dos causas. Su expareja lo denunció primero, lo que dio curso a la investigación.

El profesor de tenis fue condenado a 10 años.

Un profesor de tenis fue condenado a 10 años de prisión por abusar de una alumna de 15 años y de su hijastra en San Martín, provincia de Mendoza. Se unificaron las dos causas y aceptó su culpabilidad sobre los hechos.

El fallo fue de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Lesa humanidad: Casación ratificó las condenas contra exmilitares y policías en una megacausa

El hombre identificado como C. O. dictaba clases en distintos clubes de la zona y mantenía un perfil público en instituciones deportivas de Mendoza y San Martín. Los casos fueron denunciados en diciembre del 2022.

Los abusos se dieron en el entorno familiar, en medios de transporte públicos y otros ámbitos fuera de las instituciones deportivas. La investigación permitió identificar la conducta sistemática de abuso.

Durante varios años, C. O. ejerció como instructor de tenis en distintos clubes de San Martín, trabajando principalmente en complejos privados. Tanto colegas como antiguos alumnos manifestaron su sorpresa al enterarse de su detención.

La resolución judicial impone restricciones para impedir cualquier tipo de acercamiento o contacto con las víctimas y obliga a las instituciones deportivas a revisar sus mecanismos de admisión, así como los criterios para seleccionar a quienes desempeñan funciones de enseñanza o acompañamiento de adolescentes.

