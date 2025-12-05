¿Provocación?: el insólito error de Austria al anunciar su cruce con la Selección argentina La Asociación Austríaca de Fútbol (ÖFB) dio a conocer en sus redes sociales que integrará el Grupo J junto a la Albiceleste, Argelia y Jordania con una confusión en el escudo de AFA. Por + Seguir en







Austria terminó primera en su grupo y mandó a Bosnia-Herzegovina al Repechaje.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México ya comenzó con el sorteo de los grupos finalizado y un fixture que dejó a la Selección argentina bien parada en fase de grupos. Integrante del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, la Albiceleste tendrá un arranque con rivales accesibles, a priori. Aunque ya nació la primera rivalidad en redes sociales.

La Asociación Austríaca de Fútbol (ÖFB) dio a conocer en sus redes sociales su fixture para la próxima cita mundialistas con un grave error: colocó el escudo de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) antiguo, con solo dos estrellas. El post se viralizó enseguida y los comentarios de los argentinos no tardaron en llegar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oefb1904/status/1997020591379894606&partner=&hide_thread=false Let's get the party started! #GemeinsamÖSTERREICH #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KUyx3JKFb8 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 5, 2025 Austria jugará con Argentina en la segunda fecha, el lunes 22 de junio de 2026 en la ciudad de San Francisco o Dallas, según confirme la FIFA, este sábado. Y al comunicar su fixture para el Mundial, en su regreso a una cita mundialista después de 28 años (Francia 1998), cometió el error de postear el escudo de AFA sin la tercera estrella, de Qatar 2022.

Cabe aclarar, que el conjunto austriaco logró su boleto directo al Mundial 2026 tras finalizar en primera posición de su zona, con 19 puntos en 8 partidos (6 victorias, un empate y una derrota). Anotó 22 goles a favor y solo recibió 4 en contra, superando a Bosnia, que luchará por la clasificación en el Repechaje Intercontinental.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026 Grupo A: