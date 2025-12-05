5 de diciembre de 2025 Inicio
¿Provocación?: el insólito error de Austria al anunciar su cruce con la Selección argentina

La Asociación Austríaca de Fútbol (ÖFB) dio a conocer en sus redes sociales que integrará el Grupo J junto a la Albiceleste, Argelia y Jordania con una confusión en el escudo de AFA.

Austria terminó primera en su grupo y mandó a Bosnia-Herzegovina al Repechaje.

Argentina integrará un grupo accesible.
La Asociación Austríaca de Fútbol (ÖFB) dio a conocer en sus redes sociales su fixture para la próxima cita mundialistas con un grave error: colocó el escudo de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) antiguo, con solo dos estrellas. El post se viralizó enseguida y los comentarios de los argentinos no tardaron en llegar.

Austria jugará con Argentina en la segunda fecha, el lunes 22 de junio de 2026 en la ciudad de San Francisco o Dallas, según confirme la FIFA, este sábado. Y al comunicar su fixture para el Mundial, en su regreso a una cita mundialista después de 28 años (Francia 1998), cometió el error de postear el escudo de AFA sin la tercera estrella, de Qatar 2022.

Cabe aclarar, que el conjunto austriaco logró su boleto directo al Mundial 2026 tras finalizar en primera posición de su zona, con 19 puntos en 8 partidos (6 victorias, un empate y una derrota). Anotó 22 goles a favor y solo recibió 4 en contra, superando a Bosnia, que luchará por la clasificación en el Repechaje Intercontinental.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A:

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Dinamarca/Macedonia/R. Checa/Irlanda

Grupo B:

Canadá, Italia/Irlanda del Norte/Bosnia/Gales, Qatar, Suiza

Grupo C:

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D:

EEUU, Paraguay, Australia, Turquía/Kosovo/Rumania/Eslovaquia

Grupo E:

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F:

Países Bajos, Japón, Ucrania/Suecia/Polonia/Albania, Túnez

Grupo G:

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H:

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I:

Francia, Senegal, Bolivia/Surinam/Irak, Noruega

Grupo J:

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K:

Portugal, Congo/Jamaica/Nueva Caledonia, Uzbekistán, Colombia

Grupo L:

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Mundial 2026: fechas y calendario de partidos

  • Fase de grupos: del 11 de junio al 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio
  • Octavos de final: del 4 al 7 de julio
  • Cuartos de final: del 9 al 11 de julio
  • Semifinales: 14 y 15 de julio
  • Tercer puesto: 18 de julio, Hard Rock Stadium, Miami
  • Final: 19 de julio, MetLife Stadium, Nueva York.
