5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son las claves del nuevo Código Penal que el Gobierno presentará en sesiones extraordinarias

El paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso busca profundizar el endurecimiento penal: eleva penas, limita la excarcelación, incorpora la imprescriptibilidad para delitos graves y elimina beneficios como la liberación anticipada y las jubilaciones de privilegio para funcionarios condenados.

Por
Cuáles son las claves del nuevo Código Penal que el Gobierno presentará en sesiones extraordinarias

El Gobierno presentará para su tratamiento en las Sesiones Extraordinarias del Congreso un proyecto de modificación integral del Código Penal que propone un endurecimiento generalizado del esquema de sanciones y amplía la duración de las penas para la mayoría de los delitos.

Martín Menem, reelegido presidente de la cámara baja, durante la sesión de hoy.
Te puede interesar:

La conformación de la nueva Cámara de Diputados: un armado que se definió sobre la marcha

Entre los cambios más relevantes, que comenzarán a debatirse desde el 10 de diciembre, figura la suba del máximo previsto para el homicidio simple, que pasaría de los actuales 25 años a 30, incremento que se replicará en figuras como las lesiones leves, las lesiones ocasionadas por conducción imprudente y el abuso de armas.

La iniciativa también redefine el alcance del cumplimiento efectivo de las condenas: según el proyecto, alrededor del 82% de los delitos deberán purgarse en prisión, lo que reduce drásticamente las posibilidades de acceder a regímenes excarcelables. Otra medida de peso es la supresión de la liberación anticipada para delitos considerados de alto impacto social —entre ellos, homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas— y para quienes reincidan. En este marco, las penas perpetuas dejarán de tener un horizonte temporal preciso y adquirirán un carácter más estricto en su ejecución.

El texto incorpora además la imprescriptibilidad para los delitos catalogados como más gravosos, con especial foco en los homicidios agravados y en los delitos de naturaleza sexual. En paralelo, introduce regulaciones dirigidas al ámbito estatal: los funcionarios que reciban condena penal perderán automáticamente cualquier jubilación de privilegio que les corresponda.

Como complemento, el proyecto refuerza la figura de la legítima defensa, con el propósito de otorgar mayor cobertura legal a quienes actúen para proteger su vida o la de terceros. En conjunto, el paquete de reformas apunta a consolidar un mensaje de mayor severidad frente al delito y a la corrupción en la función pública.

Cuánto se agravarían las penas en los diferentes delitos

  • Homicidio simple: pasaría de 10 a 30 años de prisión (actualmente es de 8 a 25 años).
  • Homicidio agravado: la pena actual es de prisión perpetua. Se incorporarían diferentes supuestos.
  • Lesiones leves: pasaría de 1 a 3 años (hoy es de 1 mes a 1 año).
  • Lesiones por conducción imprudente: la pena actual es de 1 a 3 años y 2 a 4 años en su figura agravada. Se aumentaría a 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 en la figura agravada.
  • Abuso de armas: la pena actual es de 1 a 3 años para aquellos que disparan contra una persona sin herirla. La pena máxima aumentaría a 6 años.
  • Pornografía infantil: hoy la pena es de 3 a 6 años. Aumentaría a de 3 a 12 años.
  • Posesión de pornografía infantil: aumentaría a una pena de 4 a 12 años de prisión.
  • Privación ilegal de la libertad: hoy es de 6 meses a 3 años. La pena aumentaría a de 1 a 4 años.
  • Trata de personas: hoy tiene un máximo 8 años. Aumentaría a 10 años y de 6 a 15 años en su faz agravada.
  • Hurto: la pena actual es de 1 mes a 2 años. Se eleva a una pena de 1 a 3 años.
  • Robo simple: se aumenta a una pena de 3 a 8 años de prisión.
  • Estafa: se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa.
  • Usurpación: se eleva a una sanción de 3 a 10 años.
  • Agresiones en manifestaciones: se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años.
  • Portación de armas: se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo.
  • Cohecho: se eleva a una pena de 3 a 10 años.

Qué delitos podrían no prescribir

  • Homicidio agravado.
  • Abuso sexual de todas sus modalidades y grooming.
  • Producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil.
  • Corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería.
  • Sustracción, retención y ocultamiento de menores con fines sexuales.
  • Trata de personas.
  • Secuestro extorsivo.
  • Atentados al orden constitucional y al sistema democrático.
  • Procesos contra organizaciones criminales.
  • Terrorismo y financiamiento del terrorismo.
  • Tráfico y contrabando de estupefacientes.

Qué delitos tendrían cumplimiento efectivo de la pena

  • Estragos agravados, como cuando hubiere peligro de muerte para alguna persona o peligro para archivo público, biblioteca, etc.
  • Robos especialmente agravados.
  • Tenencia de arma de guerra sin autorización legal.
  • Portación ilegal de armas de fuego de uso civil.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

En varios planos de la jura se recortó el rostro de los nuevos diputados.

Polémica por la transmisión de la jura en Diputados: no enfocaron a varios opositores

Javier Milei se sumó a los cánticos de ¡Presidente, presidente! en la Cámara de Diputados.

Duelo de cantitos en la previa de la jura en Diputados: "La patria no se vende" contra "Libertad"

play

Con la presencia de Milei, juraron los nuevos diputados en el estreno de la primera minoría de LLA

La nueva composición combinará diputados que renuevan, figuras que regresan y debutantes.

Asumen los nuevos diputados y La Libertad Avanza se encamina a ser la primera fuerza

play

Interna libertaria: Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

Rating Cero

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
play

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

Una opción ideal para quienes buscan romance, humor y una atmósfera cálida típica de la temporada.
play

No te la podés perder: la película navideña de Netflix con Cameron Diaz y Kate Winslet

Sus declaraciones volvieron a generar interés por su separación y por las tensiones surgidas alrededor de la serie.

Qué dijo David Harbour, la estrella de Stranger Things, sobre su divorcio a principio de año

Esta es una de las películas más recordadas de Robin Williams.
play

Esta es la película de Netflix protagonizada por Robin Williams que es furor a pesar del tiempo

El perfume es parte fundamental del estilo de Benjamín Vicuña.

Este es el perfume favorito de Benjamín Vicuña: cuánto sale

últimas noticias

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Hace 8 minutos
Austria terminó primera en su grupo y mandó a Bosnia-Herzegovina al Repechaje.

¿Provocación?: el insólito error de Austria al anunciar su cruce con la Selección argentina

Hace 9 minutos
Cuáles son las claves del nuevo Código Penal que el Gobierno presentará en sesiones extraordinarias

Cuáles son las claves del nuevo Código Penal que el Gobierno presentará en sesiones extraordinarias

Hace 10 minutos
A partir del 10 de diciembre, habrá sesiones extraordinarias en el Congreso.

El Gobierno confirmó la fecha para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias

Hace 15 minutos
Argentina integrará un grupo accesible.

La reacción de un campeón del mundo tras el sorteo del Mundial: "Son tres rivales ganables"

Hace 1 hora