Mendoza: denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios

Los familiares de los alumnos advirtieron que asistieron al salón en la que estaba prevista la celebración, pero no había preparativos. "No teníamos nada", marcaron.

Un grupo de familiares de alumnos de seis colegios de la provincia de Mendoza denunció a una empresa de eventos por una supuesta estafa en una fiesta de egresados. Además, advirtieron que el dueño de la compañía no responde las llamadas ni los mensajes de los presuntos afectados.

El profesor de tenis fue condenado a 10 años.
Condenaron a un profesor de tenis que abusó de una alumna y de su hijastra en Mendoza

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos a cargo del Ministerio Público Fiscal investiga una serie de denuncias sobre posibles estafas por la venta de cenas de egresados y otros eventos.

En tal sentido, los presuntos damnificados señalaron que asistieron al salón donde se iba a llevar adelante la fiesta de egresados y se toparon con que no había nada preparado. En ese momento, los familiares fueron advertidos con que el dueño de la firma, Mauricio Morales, "había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta".

En tanto, los padres se dirigieron al salón y dejaron a los jóvenes en la Casa de Gobierno. "No había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo había unas bebidas y comidas que habían quedado de un evento anterior, pero no teníamos nada", enfatizaron los denunciantes.

En este marco, el medio mencionado se refirió a la denuncia de una madre: "Nosotros compartíamos la fiesta con una escuela de Beltrán y cuando llegamos al salón el dueño nos dice que no había nada reservado, que nos podía abrir pero solo la mitad, ya que Morales había pagado la mitad del presupuesto".

