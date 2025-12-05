El Gobierno confirmó la fecha para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias

El Gobierno anunció que este viernes el presidente Javier Milei firmará el decreto para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante una publicación en su cuenta de la red social X, donde aseguró que los diputados y senadores tratarán, a partir del 10 de diciembre, los proyectos de ley del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros.
Entre otras iniciativas que La Libertad Avanza busca aprobar en estas sesiones extraordinarias con la nueva conformación del Congreso se encuentra el proyecto de Inocencia Fiscal, que pretende modificar la práctica del régimen tributario; el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; la Reforma del Código Penal con más de 900 artículos para actualizar penas sobre varios delitos; y la Reforma de la Ley de Glaciares.
NOTICIA EN DESARROLLO
