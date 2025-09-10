Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente Los menores contaron que pidió hablar con una profesora y que le hacían burla por una forma particular de hablar y por su vestimenta. Por







Luego de que la adolescente de 14 años apareciera armada en la escuela secundaria Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza, hablaron los compañeros de la menor.

Según el diario local Los Andes, la chica se atrincheró en el interior del establecimiento y pidió ver a la profesora de Matemáticas, Raquel, para poder salir del lugar.

Los alumnos dejaron trascender que "la chica es muy tranquila, de poco hablar, no es peleadora, no tiene muchas amistades" y "le hacían burla por alguna particularidad en el habla, en la forma simple de vestir y en que tiene cejas muy pobladas", según el medio mendocino.

En cuanto a la profesora que pidió "para negociar", la docente pudo salir en la evacuación junto a los alumnos y permanece internada en el hospital de La Paz tras una fuerte crisis de nervios, según el periodista mendocino Rodrigo Cuello.

El relato de un compañero de la joven que se atrincheró en la escuela: "Primero se quiso tirar un tiro ella en la cabeza"



En diálogo con C5N, uno de los alumnos dijo que "se quería pegar un tiro ella misma en la cabeza", y que cuando llegó el padre, el policía al que le sacó el arma, también le quiso disparar.

El testigo confirmó que la profesora "Raquel Gómez, la profe de Matemáticas, y un compañero más le hacían burlas" y que hay un compañero que tiene una bala que dejó la alumna sobre un banco. "Fueron 4 disparos, en el primero estábamos en el recreo y los otros 3 estábamos encerrados".