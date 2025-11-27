Golpe comando a un tour de compras rumbo a Chile: 58 pasajeros fueron asaltados

27 de noviembre de 2025 Inicio
Un micro de la empresa Torre de Viajes que había partido desde Mendoza hacia Santiago de Chile fue víctima de un golpe comando en la mañana del jueves. El ataque ocurrió alrededor de las 6, en inmediaciones del Peaje Chacabuco, cuando el colectivo fue interceptado por cinco vehículos y abordado por un grupo armado.

“A la mañana tomamos conocimiento de que uno de nuestros micros fue abordado por 5 vehículos. Fue un golpe comando. Los abordaron con armas largas, redujeron a los choferes que fueron golpeados y están en el hospital”, relató Gianina, empleada de la empresa, en diálogo con C5N.

A bordo viajaban 58 pasajeros, la mayoría dormidos al momento del asalto. “Se despertaron con los delincuentes arriba del coche. Había dos niños en el colectivo”, detalló. Según el testimonio, varios de ellos sufrieron crisis nerviosas ante la violencia del operativo.

Los asaltantes se llevaron dinero, celulares, documentación personal e incluso la documentación y las llaves del vehículo. “Se llevaron todo”, resumió Gianina. El micro quedó inutilizado y varado, a cuatro horas del destino final.

La representante de la compañía cuestionó el accionar de Carabineros. “Nos dieron muchas vueltas. No podemos mover el coche porque se robaron la llave. No te prestan custodia. Es un abandono por parte de la policía”, denunció.

También sostuvo que la zona donde ocurrió el ataque se encuentra liberada: “Es la primera vez que sufrimos un robo de esta magnitud. Es una zona que está liberada. Tenés que cruzar rápido y con suerte para que no se te quede el vehículo”.

Los pasajeros describieron a los atacantes como un grupo encapuchado y armado. “Algunos destacaron que tenían acento de Centroamérica”, agregó la vocera. Todos fueron reducidos durante el asalto.

A la gravedad del robo se suma la situación migratoria en la que quedaron las víctimas. “Tenemos casi al 100% de los pasajeros sin documentación. Tenemos que trabajar con el consulado para poder traerlos de nuevo”, informó.

Según la empresa, los asaltos en la zona se repiten. “Es cada vez más inseguro para todos los que cruzan para Chile. Personas particulares también sufren muchos robos. También hay secuestros de camioneros”, advirtió.

