Lesa humanidad: Casación ratificó las condenas contra exmilitares y policías en una megacausa

La Sala IV del tribunal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Cornejo y Gustavo Hornos, confirmó las penas por operativos de inteligencia, secuestros, torturas y homicidios en Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar.

El fallo fue de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Cornejo y Gustavo Hornos, ratificó las condenas contra un grupo de exmilitares y personal de seguridad por sus roles en operativos de inteligencia, secuestros, torturas y homicidios registrados en la provincia de Mendoza, en el marco de la última dictadura cívico-militar.

El fallo se refiere a la causa conocida como Destacamento 144, donde se juzgaron crímenes contra 107 personas, de las cuales 61 se encuentran desaparecidas y tres fueron ejecutadas, y en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza había resuelto las condenas. Entre los hechos están las víctimas del "operativo antijesuita" contra militantes que trabajan junto al cura José María "Macuca" Llorens, en el barrio San Martín, y varias detenciones en la IV Brigada Aérea.

Entre las penas se encuentran la de prisión perpetua contra Armando Osvaldo Fernández y José Esteban Roccato Villegas, exintegrantes de la D2 de la Policía de Mendoza; Ramón Dagoberto Álvarez, expolicía de la Comisaría 7 de Godoy Cruz; Hugo Luis Zalazar, miembro del Destacamento 144; y Juan Carlos Alberto Santa María Blasón, jefe de la División Inteligencia en la IV Brigada de la Fuerza Aérea.

Mariano Borinsky integra la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

En tal sentido, Alberto Raganato, oficial en la IV Brigada de la Fuerza Aérea, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que Oscar Alfredo Simone, exmilitar del Destacamento 144, recibió una pena de 9 años y seis meses de prisión. También fueron castigados José Santos Chiófalo y Emilio Antonio García, de la Fuerza Aérea, a 8 años y 6 meses de cárcel al igual que el exmilitar Juan Carlos Luis, del Destacamento 144.

En tanto, el expolicía Manuel Martínez y Néstor Nivaldo Carmona, de la Fuerza Aérea, fueron condenados a 8 años de prisión, mientras que Guillermo Campanile, también de la Aeronáutica, recibió una pena de 7 años y 6 meses de cárcel.

Con su resolución, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó las presentaciones de las defensas sobre la errónea carátula de los sucesos como crímenes de lesa humanidad y la posterior imprescriptibilidad. De esta manera, ratificó que se conformó un plan criminal para perseguir a opositores políticos.

