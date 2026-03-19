El intendente de Cosquín negó que haya detenidos por la desaparición de Esmeralda en Córdoba Raúl Cardinali dio detalles del amplio operativo desplegado para dar con el paradero de la niña de dos años y advirtió: "La Policía me informó que los procedimientos van a seguir". Las investigaciones apuntan a varias personas. Por + Seguir en







Cardinali dio detalles sobre la investigación.

Raúl Cardinali, intendente de Cosquín, brindó detalles del exhaustivo operativo que se llevó adelante para encontrar a Esmeralda López, la niña que había desaparecido el miércoles por la tarde. Por su parte, negó que haya personas demoradas o detenidas en el marco de la investigación.

"La niña se encontró en buen estado. Solo con algunas lastimaduras cutáneas, pero con un estado de hidratación razonable. Se encuentra en un hospital de la zona donde le están realizando las revisiones correspondientes", contó en diálogo con De Una por C5N, a la vez que remarcó que se trató de una noticia "con final feliz".

En cuanto al avance de la causa y pese a que había trascendido que la Fiscalía confirmó la detención de una persona que sería del entorno familiar, Cardinali negó tal afirmación. "Por el momento no hay demorados, aunque la Policía me informó que los procedimientos van a seguir".

"Hay algo que no cierra": la definición de un fiscal Raúl Delgado confirmó que rige el secreto de sumario y que se están evaluando distintas pruebas clave sobre lo ocurrido. En ese sentido, indicó que la causa está en manos de la fiscal Silvana Pen, quien será la encargada de tomar las próximas decisiones y a determinar los pasos a seguir.

Delgado remarcó que el hallazgo de la niña no cierra el caso, sino que abre una nueva etapa: “Ahora hay que determinar qué ha sucedido y establecer responsabilidades”. Incluso, deslizó dudas sobre las circunstancias del hecho al señalar que “hay algo que no cierra”.

“No es una sola la que está siendo investigada, sino un complejo de personas”, afirmó, en diálogo con Cadena 3. En ese sentido, puntualizó en el hecho de que la niña fue encontrada hidratada mientras que continúan los interrogantes sobre cómo y dónde pasó la noche ya que Esmeralda estuvo casi un día desaparecida.