19 de marzo de 2026 Inicio
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La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Las autoridades que participaron de la búsqueda aseguraron que la niña de 2 años está en “buen estado de salud”. De igual modo, fue trasladada al hospital regional para ser evaluada.

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La niña de 2 años estaba desaparecida desde el miércoles a las 14

Esmeralda, la niña de dos años que estaba desaparecida en Cosquín, apareció con vida después de casi 24 horas de una intensa búsqueda en la provincia de Córdoba. La pequeña fue encontrada en La Falda y, según las primeras informaciones, habría un detenido.

aparecio esmeralda en cordoba y hay un detenido por su desaparicion: seria un familiar
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“Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, quien me comunicó el hallazgo. Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: E. apareció”, expresó la ministra Alejandra Monteoliva en X.

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Tras ello, la familia logró encontrarse con la menor y, de acuerdo a lo detallado por las autoridades, “está en buen estado”, y fue atendida rápidamente por las autoridades, quienes la atendieron y le limpiaron el ojo que tenía un poco dañado. Posteriormente, fue trasladada al hospital local, Domingo Funes, para hacerle los estudios correspondientes. Tendría algunos rasguños.

Esmeralda Policía Córdoba

Esmeralda apareció en buen estado: hay un detenido que sería del entorno familiar

Minutos después de que la niña fuera rescatada a 400 metros de su casa en el barrio San José Obrero, la Fiscalía de Cosquín confirmó que por el caso hay una persona detenida.

Según le brindaron información a Cadena 3, el sospechoso pertenece al entorno familiar de la menor, sin embargo, aún se mantiene “bajo estricta reserva la identidad y la imputación específica”.

El hombre se encuentra a disposición de la fiscalía y se espera que en las próximas horas se le tome declaración indagatoria.

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