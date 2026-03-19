19 de marzo de 2026 Inicio
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Apareció Esmeralda en Córdoba y hay un detenido por su desaparición: quién es

La nena de 2 años fue hallada en Cosquín "en buen estado de salud" luego de haber sido vista por última vez el miércoles. El Ministerio Público Fiscal confirmó que ya hay una persona demorada.

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Esmeralda fue hallada a menos de 24 horas de la denuncia de su desaparición.

Esmeralda fue hallada a menos de 24 horas de la denuncia de su desaparición.

Después de casi un día de incertidumbre y tensión, finalmente la Fiscalía comunicó que hallaron a Esmeralda con vida. La niña de dos años estaba desaparecida desde el miércoles por la tarde en Cosquín y fue hallada en un descampado de la misma localidad, donde había sido vista por última vez. El Ministerio Público Fiscal confirmó que hay un detenido, que sería un integrante de su familia.

Cardinali dio detalles sobre la investigación.
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Las versiones que indicaban que la niña podría estar en La Falda comenzaron a circular poco antes del mediodía. Los rumores se hicieron más fuertes y finalmente fue la tía una de las primeras en confirmar que habían identificado a Esmeralda en un descampado, a 20 kilómetros de donde había desaparecido, también en Cosquín.

De acuerdo con lo que informó la Fiscalía, la niña apareció en un descampado. Yanina Álvarez contó en La Mañana que se secuestraron todos los celulares del entorno familiar y que una de las principales hipótesis recae en el circo que funcionaba en la cercanía de la zona donde fue vista por última vez la menor.

Según indicaron desde la Fiscalía, el sospechoso pertenece al entorno familiar de la menor. Su identidad se mantiene bajo estricta reserva, al igual que la imputación específica. Se espera que en las próximas horas se le tome declaración indagatoria.

Embed - APARECIÓ ESMERALDA con VIDA

La principal hipótesis que maneja la policía provincial sugiere que alguien retuvo a la menor y decidió liberarla ante la presión del despliegue oficial.

La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Las autoridades que participaron de la búsqueda aseguraron que la niña de 2 años está en “buen estado de salud”. De igual modo, fue trasladada al Hospital Regional para ser evaluada.

Esmeralda Córdoba

Noticia en desarrollo.-

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