Accidente fatal en Tornquist: cuatro muertos tras un choque frontal entre dos autos

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas este domingo tras un choque frontal entre dos automóviles en la ruta provincial 76, a la altura de Tornquist. El accidente sucedió cerca de las 7.30 en el sector conocido como Abra de la Ventana, donde un Citroën C3 y un Ford Focus colisionaron por causas que la Justicia intenta establecer.
Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Talía Araceli Mansilla (29 años), María de los Milagros Chirinos (28) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quienes murieron de forma instantánea. El cuarto fallecido es Ezequiel Agustín Quaglio (31), quien perdió la vida poco después en el Hospital Municipal de Tornquist a causa de la gravedad de sus lesiones.
Los heridos son Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), ocupantes del Ford Focus, junto a Juan Ignacio Daulerio (28), conductor del Citroën. Los tres sobrevivientes reciben atención médica en el nosocomio local tras un masivo despliegue de emergencia que incluyó a bomberos, policías y personal de Defensa Civil.
El impacto frontal dejó a uno de los rodados sobre la banquina y al otro sobre la calzada con destrucción total en sus estructuras. Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas en la asistencia a los damnificados y en la preservación de la escena para el inicio de las tareas científicas.
Los peritos analizan la mecánica del impacto fatal
Especialistas de la policía científica recolectaron pruebas y rastros sobre la cinta asfáltica para reconstruir la trayectoria de los vehículos involucrados. Los expertos evalúan si factores como el exceso de velocidad o la falta de visibilidad en la zona de curvas influyeron en el desenlace del siniestro.
La Unidad Funcional de Instrucción de turno coordina las actuaciones judiciales para deslindar las responsabilidades penales de los conductores sobrevivientes. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad municipal supervisaron las pericias técnicas y brindaron apoyo logístico a las familias de los jóvenes oriundos de Lanús y Caballito.
El tránsito en el sector de Abra de la Ventana recuperó la normalidad luego de la remoción de los autos y la limpieza de los restos del choque. Los cuerpos de las víctimas permanecen a disposición de la morgue para las autopsias de rigor antes de su entrega a los familiares.