3 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Accidente fatal en Tornquist: cuatro muertos tras un choque frontal entre dos autos

Ocurrió en la ruta provincial 76 entre un Citroën C3 y un Ford Focus. Hay otras tres personas heridas.

Por
Así quedaron los vehículos tras el impacto.

Así quedaron los vehículos tras el impacto.

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas este domingo tras un choque frontal entre dos automóviles en la ruta provincial 76, a la altura de Tornquist. El accidente sucedió cerca de las 7.30 en el sector conocido como Abra de la Ventana, donde un Citroën C3 y un Ford Focus colisionaron por causas que la Justicia intenta establecer.

La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.
Te puede interesar:

Crimen narco en Florencio Varela: mañana extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Talía Araceli Mansilla (29 años), María de los Milagros Chirinos (28) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quienes murieron de forma instantánea. El cuarto fallecido es Ezequiel Agustín Quaglio (31), quien perdió la vida poco después en el Hospital Municipal de Tornquist a causa de la gravedad de sus lesiones.

Los heridos son Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), ocupantes del Ford Focus, junto a Juan Ignacio Daulerio (28), conductor del Citroën. Los tres sobrevivientes reciben atención médica en el nosocomio local tras un masivo despliegue de emergencia que incluyó a bomberos, policías y personal de Defensa Civil.

El impacto frontal dejó a uno de los rodados sobre la banquina y al otro sobre la calzada con destrucción total en sus estructuras. Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas en la asistencia a los damnificados y en la preservación de la escena para el inicio de las tareas científicas.

Los peritos analizan la mecánica del impacto fatal

Especialistas de la policía científica recolectaron pruebas y rastros sobre la cinta asfáltica para reconstruir la trayectoria de los vehículos involucrados. Los expertos evalúan si factores como el exceso de velocidad o la falta de visibilidad en la zona de curvas influyeron en el desenlace del siniestro.

La Unidad Funcional de Instrucción de turno coordina las actuaciones judiciales para deslindar las responsabilidades penales de los conductores sobrevivientes. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad municipal supervisaron las pericias técnicas y brindaron apoyo logístico a las familias de los jóvenes oriundos de Lanús y Caballito.

El tránsito en el sector de Abra de la Ventana recuperó la normalidad luego de la remoción de los autos y la limpieza de los restos del choque. Los cuerpos de las víctimas permanecen a disposición de la morgue para las autopsias de rigor antes de su entrega a los familiares.

Noticias relacionadas

El barco zarpó desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

Alarma en altamar: tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia

Nuevo monto para la VTV en mayo 2026.

La VTV aumenta más del 25% en mayo 2026: ¿cuánto cuesta el trámite?

La mujer tenía 30 años.

Muerte y misterio en Córdoba: una mujer salió a caminar y la encontraron sin vida en la ruta

play

Fueron a Viena y descubrieron en el aeropuerto que los habían estafado: más de 100 familias damnificadas

La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. 

Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y se contrajo el gasto real

play

La emotiva misión de un refugio que promueve la adopción de animales

Rating Cero

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos

Flor Vigna sumó un título de boxeo en una velada multitudinaria en Ciudad de México.

Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo

Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió?

Luis Brandoni junto a su nieta Macarena.

La emotiva carta de la nieta de Luis Brandoni por la muerte del actor: "Intenté hablarte, pero qué ilusa"

Araceli no se calló nada y aleecionó a la periodista en redes sociales. 

Araceli González explotó en redes contra la periodista Myriam Bunin por la entrevista a su hija

últimas noticias

Honda fue la marca más vendida en abril.

La venta de motos 0km sigue en niveles récord: hubo más de 80.000 patentamientos en abril

Hace 22 minutos
La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: mañana extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

Hace 24 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo

Hace 59 minutos
Biaggio y Melgarejo casi terminan a las piñas en el estacionamiento del estadio.

Escándalo en Perú: dos entrenadores argentinos casi se van a las manos después de un partido

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo

Hace 1 hora