Accidente fatal en Tornquist: cuatro muertos tras un choque frontal entre dos autos Ocurrió en la ruta provincial 76 entre un Citroën C3 y un Ford Focus. Hay otras tres personas heridas. Por + Seguir en







Así quedaron los vehículos tras el impacto.

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas este domingo tras un choque frontal entre dos automóviles en la ruta provincial 76, a la altura de Tornquist. El accidente sucedió cerca de las 7.30 en el sector conocido como Abra de la Ventana, donde un Citroën C3 y un Ford Focus colisionaron por causas que la Justicia intenta establecer.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Talía Araceli Mansilla (29 años), María de los Milagros Chirinos (28) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quienes murieron de forma instantánea. El cuarto fallecido es Ezequiel Agustín Quaglio (31), quien perdió la vida poco después en el Hospital Municipal de Tornquist a causa de la gravedad de sus lesiones.

Los heridos son Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), ocupantes del Ford Focus, junto a Juan Ignacio Daulerio (28), conductor del Citroën. Los tres sobrevivientes reciben atención médica en el nosocomio local tras un masivo despliegue de emergencia que incluyó a bomberos, policías y personal de Defensa Civil.

El impacto frontal dejó a uno de los rodados sobre la banquina y al otro sobre la calzada con destrucción total en sus estructuras. Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas en la asistencia a los damnificados y en la preservación de la escena para el inicio de las tareas científicas.

Los peritos analizan la mecánica del impacto fatal Especialistas de la policía científica recolectaron pruebas y rastros sobre la cinta asfáltica para reconstruir la trayectoria de los vehículos involucrados. Los expertos evalúan si factores como el exceso de velocidad o la falta de visibilidad en la zona de curvas influyeron en el desenlace del siniestro.