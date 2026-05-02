2 de mayo de 2026 Inicio
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La abuela de Guadalupe Lucero, tras la imputación del abuelo paterno: "Que pague por el daño a las criaturas"

Silvia Domínguez aseguró que Roque Lucero había declarado en 2024 que era investigado por una denuncia de abuso sexual en perjuicio de una menor, pero la Justicia no avanzó. "Que diga lo que sabe", sentenció.

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La acusación contra Lucero se formalizó el 20 de abril

La acusación contra Lucero se formalizó el 20 de abril, pero se hizo pública en las últimas horas.

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Silvia Domínguez, abuela de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años desaparecida en junio de 2021 en San Luis, aseguró que pidieron a la Justicia Federal que investigue al abuelo paterno, Roque Lucero, tras la imputación por abuso sexual a una menor con discapacidad y la acusación por otro caso similar.

Según el informe, 7 víctimas presentaron indicios de violencia sexual previo al crimen.
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La mamá de Yamila Cealone, madre de Guadalupe, aseguró a La Voz de la Calle que "nos enteramos el jueves que Roque Lucero estaba imputado por el abuso infantil de una niña con discapacidad y que hay otra causa del 2025".

La mujer pidió que "pague por lo que le hizo a las criaturas" y "que diga todo lo que sabe", a la vez que recordó que el día de la desaparición de la nena el sospechoso vivía a dos cuadras del lugar donde se la vio por última vez.

"Ella no puede dejar de pensar en estas conductas de alguien que debe cuidar a su nieta", aseguró Domínguez, y remarcó que es difícil contarle esta situación al hermano de la menor, Benjamín, que hoy tiene 2 años.

El lunes van a solicitar que formalmente se haga la investigación sobre el padre de Eric Lucero (papá de Guadalupe) porque no es una información menor y deja una incertidumbre, a casi cinco años de la desaparición de la menor. La causa, por el momento, no tiene ningún avance.

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La declaración de Roque Lucero, por la desaparición de Guadalupe

En 2021, el abuelo paterno confirmó en su declaración que la Justicia lo investigaba por abusar de una menor. Lucero prestó testimonio cuando se extravió su nieta el 14 de junio de 2021 en la provincia de San Luis y confirmó que tenía la causa donde se lo acusaba por el delito de abuso sexual contra una menor de 8 años.

La abogada de la familia de Guadalupe, Soledad Poma de Otaegui, remarcó que “cuando Lucero declaró, informó que tenía una de las causas en su contra y no entiendo porqué se omitió la información. Es muy grave que no se haya investigado”.

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