Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries puede que hoy pierdas algo importante y antes de desesperarte, mejor revisa con calma los lugares dos veces ya que resultará obvio donde lo encuentres.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro estás con dinero en mano y deberás controlarte para poder llegar a fin de mes si es que no tienes un plan armado para transitar mayo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Deberás actuar con inteligencia ya que tus impulsos a la hora de situaciones que consideres injustas pueden llevarte a tener problemas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer será un buen comienzo de semana y lo mejor será que lo mantengas para vos mismo. Las malas vibras llegan cuando se presume demasiado.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo estás iniciando un romance o una relación importante en tu vida, tomalo con calma y no la precipites, puedes estropearlo todo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo deberás tener cuidado porque tu buena voluntad es aprovechada por gente con malas intenciones. Prudencia y análisis a la hora de hacer favores.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra estás a punto de entrar en tu racha positiva. Eso sí, deberán esforzarte un poco al principio para ponerte en marcha y aprovechas el movimiento. Las cosas van a salir mejor de lo que pensas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Vas a tener que poner un freno antes de que te lo ponga el cuerpo Escorpio. Aprovecha esta semana para descansar mientras puedas, bajar revoluciones y recrear la mente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy será un lunes de desafío que transitarás en la semana. Afrontarlos con firmeza te llevarán al lugar que estás esperando.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio toca callarse lo que siempre vomitas y luego te arrepientes. No todos tienen tu misma capacidad para decir las cosas de frente. Busca la forma de marcar lo que no te gusta, sin herir.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario estás cansado y necesitas vacaciones. Pues deberás planificarlas, tomarte el tiempo para renovar tus energías.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Deberás ser más consciente de las responsabilidades que lleva la convivencia Piscis. Escucha a tu pareja, pregunta qué necesita para ir creciendo juntos.