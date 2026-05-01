2 de mayo de 2026 Inicio
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Tragedia en Entre Ríos: murió la joven que sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo tras la explosión de un resto bar

Se trata de Lucía Karg, de 29 años, quien era una de las heridas más comprometidas, tras la explosión de El Patio Resto Bar, en Villaguay, el pasado 27 de marzo. Otros dos heridos siguen en recuperación.

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Lucia Karg

Lucia Karg, de 29 años, agonizó 34 días tras la explosión en Villaguay.

Lucía Karg, la joven de 29 años que luchaba por su vida desde fines de marzo, murió este jueves tras una prolongada agonía de más de un mes. El fallecimiento se produjo como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas durante la explosión en el restobar "El Patio Resto Bar", ubicado en el centro de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos.

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La víctima había resultado con el 80% de su cuerpo quemado tras el estallido, lo que mantuvo su pronóstico en estado crítico desde el primer momento. A mediados de abril, se había registrado un destello de esperanza cuando Lucía logró despertar y presentar signos de conciencia. Sin embargo, en las últimas horas su cuadro clínico sufrió una complicación irreversible que los médicos no pudieron revertir, derivando en su fallecimiento.

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El trágico incidente había ocurrido la noche del 27 de marzo en el local gastronómico situado en la calle San Martín al 500. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el siniestro se habría originado por la implosión de tubos de gas de 45 kilos o una acumulación de gases en el sector de la cocina. Testigos del hecho describieron haber escuchado una explosión de gran magnitud, seguida por un incendio que se propagó velozmente por el área del patio cervecero.

Tras conocerse la noticia, el novio de Lucía la despidió con un mensaje desgarrador en sus redes sociales que se volvió viral en la provincia. "No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón", escribió el joven, destacando la fortaleza de su pareja, a quien calificó como una "guerrera". Semanas atrás, la ciudad se había unido en el evento solidario “Todos por el Patio” para recaudar fondos destinados a las familias de los afectados.

La causa judicial para determinar las responsabilidades y el origen exacto del siniestro está a cargo del fiscal Sergio Salinsky, con la colaboración del inspector Santiago Cerda Cáceres. Las pericias se centran en las tareas de cocina que se realizaban en el patio trasero con equipos conectados a garrafas de gas envasado. Mientras tanto, el local permanece clausurado mientras avanza la investigación por esta tragedia que hoy enluta a todo Entre Ríos.

Los otros dos heridos continúan en estado crítico

Tras el fallecimiento de Lucía Karg, los otros dos heridos de la brutal explosión de El Patio Resto Bar continúan peleando por su vida, en estado reservado debido a la complejidad de las lesiones.

Martín Kloster (43 años), el dueño del lugar, está internado en terapia intensiva en Paraná con quemaduras de primer y segundo grado en el 44% de su cuerpo. Tiene lesiones en el tórax, antebrazos y muslos y una herida cortante en una pierna. Fue trasladado al hospital de Concordia. En el caso de Nicolás Consi (25 años), fue derivado al hospital de Concordia.

Mirá el momento de la explosión de El Patio Resto Bar, en Villaguay, Entre Ríos

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