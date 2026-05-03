3 de mayo de 2026 Inicio
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Neuquén: desesperada búsqueda de un bebé de 4 meses y su madre

La Policía de Neuquén intensifica los operativos para dar con Camila Montesino, de 27 años, y su hijo, desaparecidos desde el 1° de mayo. Piden colaboración a la comunidad para aportar datos sobre su paradero.

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Neuquén: desesperada búsqueda de un bebé de 4 meses y su madre

Neuquén: desesperada búsqueda de un bebé de 4 meses y su madre

La Policía de Neuquén desplegó un operativo de búsqueda en la localidad de Rincón de los Sauces tras la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, de apenas cuatro meses. Ambos fueron vistos por última vez el viernes 1 de mayo en la zona de la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

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Desde entonces, las fuerzas de seguridad realizan rastrillajes en distintos sectores y recaban testimonios de vecinos con el objetivo de reconstruir los movimientos previos a la desaparición. Ante la presencia de un menor, se activó el protocolo Alerta Nati, previsto para casos urgentes en la provincia.

Según la descripción difundida oficialmente, la mujer mide 1,60 metros, es de tez blanca, tiene ojos oscuros, cabello castaño claro y contextura robusta. No se cuenta con información precisa sobre la ropa que vestía al momento de ausentarse. En tanto, el bebé tiene tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto.

En la investigación intervienen la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 y la Fiscalía Única local. Las autoridades solicitaron la colaboración de la población y habilitaron una línea telefónica para recibir información que permita dar con ambos.

Alerta Nati: el origen del protocolo

El sistema de Alerta Nati se implementa en Neuquén ante la desaparición de menores y se originó tras el caso de Natalia Ciccioli, ocurrido en 1994 en San Martín de los Andes. A partir de ese hecho, se modificaron los procedimientos para evitar demoras en la activación de búsquedas urgentes.

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