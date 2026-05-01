1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: feroz ataque de un perro a un nene de 11 años en Misiones

La víctima fue sorprendida cuando llegaba a su domicilio por el can, cruza de Rottweiler con Labrado, quien le provocó heridas profundas. La madre denunció al vecino, dueño del perro y exigió respuestas a la Justicia. El menor está fuera de peligro.

Por
El niño recibió heridas en el brazo
El niño recibió heridas en el brazo, abdomen y pierna.

Un niño de 11 años fue atacado brutalmente por un perro de gran porte en la localidad de Leandro N. Alem, Misiones y sufrió múltiples heridas. A raíz del ataque, la víctima debió ser atendida en el Hospital SAMIC de la zona y, luego, trasladado al Hospital Madariaga de Posadas para una mejor atención. Se encuentra fuera de peligro.La madre denunció a su vecino, dueño del can, y la Policía local investiga el caso.

Un hombre mató al perro de una vecina y fue imputado.
Te puede interesar:

Un hombre mató al perro de una vecina y la Justicia lo imputó por crueldad animal

El hecho sucedió el pasado 27 de abril de 2026 por la tarde, en barrio Janssen de Alem, pero la denuncia fue formalizada el pasado martes, tras el alta de la víctima, ante la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional VI. De acuerdo a lo manifestado por la madre, Mónica Glanzel, su hijo llamado Gabriel fue mordido por un can que se hallaba suelto en la calle, propiedad de un vecino. A raíz del ataque, sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, específicamente en el brazo, la pierna y la zona abdominal.

Tras ser examinado por el médico policial, se constató que el niño presenta suturas de entre tres y cuatro centímetros en la pierna derecha, una herida de cinco centímetros en el antebrazo derecho y otras lesiones menores en el abdomen, todas compatibles con mordeduras caninas.

Embed

En diálogo con el medio local Misiones Online, la madre expresó: "Fue una tragedia, no un accidente. El pedido es que el perro salga de este barrio, que compromete la vida hoy de mis hijos. Esto pudo haberse sido evitado porque si el dueño tomaba las precauciones necesarias con el animal, estaría todo solucionado. Muchas veces él fue avisado".

Además, añadió: "El perro no tiene el calendario de vacunación correspondiente, no tiene la antirrábica anual, o sea que estamos en un grave problema también con el perro. Mi hijo recibió 15 puntos en la pierna. Recibió tres puntos en el brazo. Hablamos de pierna y brazo derecho".

Ante la consulta por las secuelas del ataque, Mónica confesó: "Él no concilia el sueño. Las frazadas que lo tocan a él a la noche, grita y dice que le deje de morder y que salga de arriba. Vive ese episodio nuevamente. Bañarlo es todo un tema. Higienizarlo, higienizar las heridas, porque obviamente los puntos están trabajando, la piel tiene su reacción, entonces pica, duele, arde. Es todo un proceso"

Mirá el feroz ataque del perro al nene de 11 años, que sufrió graves heridas

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los tres ejemplares bull terrier pertenecen a la familia de la víctima.

Horror en Chubut: intervino en una pelea entre sus tres perros y terminó muerto

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Iba a la escuela, lo tiraron al piso y le robaron hasta la ropa: horror por el ataque a un nene de 12 años

La víctima ingresó fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Camino Negro y murió minutos después.

Crimen en Lomas de Zamora: una mujer mató a su novio a puñaladas tras una pelea y quedó detenida

La menor desapareció de la puerta de su casa donde jugaba con unos primos.

Causa Guadalupe Lucero: piden investigar al abuelo paterno de la menor desaparecida en 2021

Un jurado popular encontró culpable a Juan Pedro Cides por matar a su amigo.

Mató a su amigo porque le hizo una broma mientras jugaban al truco: podría recibir perpetua

El agresor intentó escapar, pero fue capturado y detenido.

La Plata: asesinaron a un hombre de una puñalada tras una discusión

Rating Cero

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Juli Poggio respondió a un odontólogo que criticó su dentadura tras los Martín Fierro de la Moda. 

Juli Poggio se plantó y respondió con todo a las críticas por su llamativo cambio estético

La pareja de actores formaron un vínculo inseparable hasta la muerte de la actriz.

Arturo Puig recordó a Selva Alemán en su cumpleaños con un emotivo mensaje: "Te amo con toda mi alma"

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.

El Encargado: dónde está y cómo es el lujoso edificio donde transcurre la serie de Guillermo Francella

últimas noticias

Será la 16ª vez que el líder libertario visite EEUU durante su gestión.

Milei regresa a Estados Unidos: participará de un foro internacional con líderes y empresarios

Hace 7 minutos
play
Bravo, Franco, felicitó Briatore, dueño de Alpine, al piloto argentino.

Colapinto se mostró ilusionado tras el 8º puesto en la qualy para la Sprint de Miami: "Siento que encontramos el rumbo"

Hace 32 minutos
play
Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

Hace 1 hora
Trump viajó The Villages, Florida, tras el envío de la carta al Congreso.

Trump comunicó al Congreso que considera que el conflicto con Irán "terminó": "Las hostilidades han cesado"

Hace 1 hora
La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

Hace 2 horas