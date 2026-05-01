Video: feroz ataque de un perro a un nene de 11 años en Misiones La víctima fue sorprendida cuando llegaba a su domicilio por el can, cruza de Rottweiler con Labrado, quien le provocó heridas profundas. La madre denunció al vecino, dueño del perro y exigió respuestas a la Justicia. El menor está fuera de peligro. Por + Seguir en







El niño recibió heridas en el brazo, abdomen y pierna.

Un niño de 11 años fue atacado brutalmente por un perro de gran porte en la localidad de Leandro N. Alem, Misiones y sufrió múltiples heridas. A raíz del ataque, la víctima debió ser atendida en el Hospital SAMIC de la zona y, luego, trasladado al Hospital Madariaga de Posadas para una mejor atención. Se encuentra fuera de peligro.La madre denunció a su vecino, dueño del can, y la Policía local investiga el caso.

El hecho sucedió el pasado 27 de abril de 2026 por la tarde, en barrio Janssen de Alem, pero la denuncia fue formalizada el pasado martes, tras el alta de la víctima, ante la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional VI. De acuerdo a lo manifestado por la madre, Mónica Glanzel, su hijo llamado Gabriel fue mordido por un can que se hallaba suelto en la calle, propiedad de un vecino. A raíz del ataque, sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, específicamente en el brazo, la pierna y la zona abdominal.

Tras ser examinado por el médico policial, se constató que el niño presenta suturas de entre tres y cuatro centímetros en la pierna derecha, una herida de cinco centímetros en el antebrazo derecho y otras lesiones menores en el abdomen, todas compatibles con mordeduras caninas.

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En diálogo con el medio local Misiones Online, la madre expresó: "Fue una tragedia, no un accidente. El pedido es que el perro salga de este barrio, que compromete la vida hoy de mis hijos. Esto pudo haberse sido evitado porque si el dueño tomaba las precauciones necesarias con el animal, estaría todo solucionado. Muchas veces él fue avisado".

Además, añadió: "El perro no tiene el calendario de vacunación correspondiente, no tiene la antirrábica anual, o sea que estamos en un grave problema también con el perro. Mi hijo recibió 15 puntos en la pierna. Recibió tres puntos en el brazo. Hablamos de pierna y brazo derecho". Ante la consulta por las secuelas del ataque, Mónica confesó: "Él no concilia el sueño. Las frazadas que lo tocan a él a la noche, grita y dice que le deje de morder y que salga de arriba. Vive ese episodio nuevamente. Bañarlo es todo un tema. Higienizarlo, higienizar las heridas, porque obviamente los puntos están trabajando, la piel tiene su reacción, entonces pica, duele, arde. Es todo un proceso" Mirá el feroz ataque del perro al nene de 11 años, que sufrió graves heridas Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Enterate (@revistaenteratemis)