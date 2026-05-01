Iba a la escuela, lo tiraron al piso y le robaron hasta la ropa: horror por el ataque a un nene de 12 años

Un nene de 12 años fue víctima de un violento asalto este jueves en la localidad de Tolosa, en La Plata, cuando iba camino a la escuela: un delincuente lo interceptó en la calle, lo tiró al suelo y le quitó hasta la ropa. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, mientras que el agresor se encuentra prófugo.
El hecho ocurrió pasadas las 6.30, en la calle 28, entre 529 y 530, cuando el ladrón atacó a su víctima por la espalda y lo tiró al piso. El nene no opuso ninguna resistencia. Le sacó la mochila y le revisó los bolsillos y también le sustrajo el celular. El violento episodio generó indignación y preocupación por parte de los vecinos de la ciudad de La Plata
No contento con lo robado, se puede observar en las imágenes captadas como el delincuente, antes de irse, le pidió que le entregue también su ropa. El ladrón le sacó el buzo y se fue. En la huida se llevó puesto un cesto de basura, quedó enganchado y tuvo que luchar para liberarse.
El robo, que duró 25 segundos, fue advertido por un vecino que asistió rápidamente al niño, que quedó semidesnudo y de rodillas en la vereda, en estado de shock. Según testigos, el episodio de inseguridad es moneda corriente en distintos barrios de La Plata, donde se registraron otros robos y asaltos tanto a adultos como a menores.
Mirá el violento robo a un nene de 12 años que conmociona a La Plata