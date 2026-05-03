IR A
IR A

"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos

La joven que salió con el hijo mayor de la empresaria y el exfutbolista Maxi López habló sin filtros sobre su relación y sorprendió al revelar cómo fue su vínculo con la conductora en el rol de suegra.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

Carola Sánchez Aloe habló sin filtros sobre su relación con Valentino López y sorprendió al revelar cómo fue su vínculo con Wanda Nara en el rol de suegra. "Siempre fue compinche conmigo”, expresó entre elogios tanto para la empresaria como para la familia de los Nara-López.

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.
Te puede interesar:

El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi: "Jugar en River"

La joven estuvo en pareja más de un año con el hijo de la mediática y el exfutbolista y se separó a principios de 2026. Sin embargo, todavía la une una relación de cariño con quien supo ser su familia mientras salía con el chico. “Wanda es un amor de suegra, de madre, todo. Es una genia”, aseguró Carola sobre su exsuegra.

Según su testimonio que pronto se viralizó en redes sociales, la mediática no es una madre celosa. Muy por el contrario, es compinche y cómplice como suegra: "Tiene muy linda personalidad y ella también es divina. Siempre fue compinche conmigo” y añadió que pesar de no querer volver con Valentino porque considera que su relación está terminada, sí extraña a Wanda. “Que le diría: que la amo y que la extraño. A ella y a todos, a Nora, a los hermanos...”, expresó.

Valentino López

Por su parte, en la actualidad Valentino López se encuentra conociendo a una nueva pareja, según él mismo reveló en un video junto a su padre Maxi. Aunque decidió no dar a conocer la identidad de su enamorada, la revelación sorprendió porque el romance lo mantiene oculto de su madre y es un "secreto" que sólo compartía con su papá.

La confesión generó intriga entre los seguidores, que especularon sobre la reacción de Wanda y dejaron numerosos comentarios en redes sociales. “Ay, qué intriga con quién sale”; “Se mandaron al muere solitos, ahora Wanda los agarra por separado y les saca quién es la chica con la que sale”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios en su cuenta de Instagram.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

¿Quieres ser mi hijo? es el nombre de la película que protagonizará la empresaria.

Wanda Nara debuta en el cine: se conocieron las primeras imágenes de su nueva película

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.

Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

últimas noticias

Honda fue la marca más vendida en abril.

La venta de motos 0km sigue en niveles récord: hubo más de 80.000 patentamientos en abril

Hace 27 minutos
La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: mañana extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

Hace 29 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo

Hace 1 hora
Biaggio y Melgarejo casi terminan a las piñas en el estacionamiento del estadio.

Escándalo en Perú: dos entrenadores argentinos casi se van a las manos después de un partido

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo

Hace 1 hora