"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos La joven que salió con el hijo mayor de la empresaria y el exfutbolista Maxi López habló sin filtros sobre su relación y sorprendió al revelar cómo fue su vínculo con la conductora en el rol de suegra. + Seguir en







Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

Carola Sánchez Aloe habló sin filtros sobre su relación con Valentino López y sorprendió al revelar cómo fue su vínculo con Wanda Nara en el rol de suegra. "Siempre fue compinche conmigo”, expresó entre elogios tanto para la empresaria como para la familia de los Nara-López.

La joven estuvo en pareja más de un año con el hijo de la mediática y el exfutbolista y se separó a principios de 2026. Sin embargo, todavía la une una relación de cariño con quien supo ser su familia mientras salía con el chico. “Wanda es un amor de suegra, de madre, todo. Es una genia”, aseguró Carola sobre su exsuegra.

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Según su testimonio que pronto se viralizó en redes sociales, la mediática no es una madre celosa. Muy por el contrario, es compinche y cómplice como suegra: "Tiene muy linda personalidad y ella también es divina. Siempre fue compinche conmigo” y añadió que pesar de no querer volver con Valentino porque considera que su relación está terminada, sí extraña a Wanda. “Que le diría: que la amo y que la extraño. A ella y a todos, a Nora, a los hermanos...”, expresó.

Valentino López Redes sociales

Por su parte, en la actualidad Valentino López se encuentra conociendo a una nueva pareja, según él mismo reveló en un video junto a su padre Maxi. Aunque decidió no dar a conocer la identidad de su enamorada, la revelación sorprendió porque el romance lo mantiene oculto de su madre y es un "secreto" que sólo compartía con su papá. La confesión generó intriga entre los seguidores, que especularon sobre la reacción de Wanda y dejaron numerosos comentarios en redes sociales. “Ay, qué intriga con quién sale”; “Se mandaron al muere solitos, ahora Wanda los agarra por separado y les saca quién es la chica con la que sale”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios en su cuenta de Instagram.