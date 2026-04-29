29 de abril de 2026 Inicio
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Video: obligó a su hijo a destruir su PlayStation 5 por haberle pegado al gato

El video del castigo se viralizó en redes sociales y despertó una fuerte polémica sobre los métodos de disciplina y la exposición de menores en Internet.

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La particular lección que le dio la madre a su hijo.

La particular lección que le dio la madre a su hijo.

Una madre forzó a su hijo a destrozar su consola PlayStation 5 y arrojar los restos a la basura tras descubrir que el menor maltrató al gato de la familia. El video del incidente se viralizó recientemente en las redes sociales, donde se observa al niño mientras azota el dispositivo contra el suelo por orden de la mujer. La madre justificó la medida bajo la premisa de que el joven aplicó el mismo nivel de violencia física contra la mascota del hogar.

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En el material audiovisual, la mujer exige al menor que replique con su consola las acciones que realizó contra el animal. Según el relato materno, el niño levantó al felino y lo golpeó contra la superficie en reiteradas ocasiones. El menor acató la instrucción visiblemente afectado hasta que el aparato quedó inutilizable y recibió la orden final de desechar los componentes en un cesto de residuos.

La difusión de las imágenes provocó un intenso cruce de opiniones entre los usuarios de internet. Un sector de la audiencia calificó el castigo como una "crianza real" y una "sabía decisión. Que aprenda a valorar y más con seres vivientes". Estos usuarios sostuvieron que el maltrato hacia un ser vivo requiere medidas drásticas de disciplina para evitar conductas futuras similares.

Por el contrario, otros críticos calificaron la situación de excesiva y centraron sus quejas en la humillación pública del niño. Algunos internautas cuestionaron el accionar de la progenitora con frases contundentes: "Eso no es una lección, es humillación, y lo único que vas a hacer es que el niño ya no confíe en ti". La pregunta sobre el motivo de filmar y publicar el video en línea fue una constante en los reclamos.

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Expertos y usuarios manifestaron preocupación por el trasfondo del comportamiento infantil y la posible presencia de violencia doméstica previa. Una de las opiniones más compartidas advirtió: "Un niño que maltrata animales es un niño que sufre violencia en casa. Deberían de intervenir los servicios sociales de inmediato". La sospecha de un entorno familiar hostil motivó diversos pedidos de atención profesional para el grupo familiar.

El debate concluyó con posturas divididas sobre la efectividad pedagógica del hecho y el límite de los castigos materiales. Mientras algunos afirmaron que "si maltratas a un animal, dejas de ser un niño para mi", otros lamentaron el daño emocional causado por la madre. Una usuaria resumió este último sentimiento: "Quizá aprenda la lección pero a mi se me partiría el corazón hacerle pasar por eso a mi hijo".

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