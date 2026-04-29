29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La insólita defensa de un hombre acusado de asesinar a su pareja mientras tenían sexo: "Soy gordo y la aplasté sin querer"

Sergio Navarro enfrenta cargos por homicidio doloso tras la muerte de Ada Barroso, que ocurrió el 11 de marzo pasado en Caleta Olivia. El agresor alegó un accidente íntimo, pero la autopsia evidenció asfixia mecánica y fracturas múltiples.

Por
Sergio Navarro está acusado de haber asesinado a su pareja

Sergio Navarro está acusado de haber asesinado a su pareja, Ada Barroso.

La Justicia de Santa Cruz investiga a Sergio Navarro, de 34 años, por el femicidio de su pareja, Ada Barroso, ocurrido el 11 de marzo de 2026 en Caleta Olivia. El imputado relató ante las autoridades que mató a la mujer de 44 años por accidente durante un encuentro sexual con una insólita justificación: "Soy gordo y la aplasté sin querer".

La casa del mecánico en la que tenía también su taller de autos.
Te puede interesar:

Un prestamista asesinó con múltiples tiros a un mecánico por una deuda

El informe forense desmintió esa primera versión oficial brindada por el sospechoso. La autopsia determinó la asfixia mecánica como causa de la muerte y constató nueve costillas fracturadas, edemas internos y perforaciones en ambos pulmones.

Ante la gravedad de las lesiones documentadas, la Justicia ordenó la exhumación del cuerpo a poco más de un mes del crimen. Los restos fueron trasladados a Río Gallegos para realizar nuevos estudios sobre la mecánica exacta del asesinato.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 modificó la carátula inicial de la causa tras los primeros resultados. Ahora, Navarro enfrenta una acusación por homicidio doloso doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, con prisión preventiva efectiva y excarcelación denegada.

El entorno de la víctima y la querella revelan un contexto de violencia previa

Las amigas y compañeras de trabajo de Barroso relataron episodios constantes de violencia física, psicológica y económica. La hija de la víctima, Valeria Antezana, confirmó estos maltratos y expresó: "A mi mamá me la devolvieron en una caja. Sabíamos que la golpeaba". Además, sentenció que la mujer "no merecía esta muerte tan triste".

Las autoridades también hallaron marcas compatibles con mordeduras en las manos del presunto asesino. Sobre los detalles del ataque fatal, la abogada de la familia, Pamela Pérez, aclaró: "Todavía no se sabe si la aplastó con una almohada".

El equipo legal de la querella suma otra sospecha fundamental sobre las circunstancias de la agresión mortal. Respecto al momento previo al crimen en la casa del barrio 132 Viviendas, la representación de la víctima advirtió: "Tampoco sabemos aún si las relaciones sexuales fueron consentidas o no".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en la estación Claypole.

Pánico en la estación Claypole: detuvieron a un hombre que afirmaba tener granadas en su mochila

Una ﻿balacera frente a una joyería dejó heridos y detenidos en Laferrere. 

Tiroteo en Laferrere: custodios frustraron un asalto a una joyería y un jubilado resultó herido

Tomás Orihuela tenía 19 años.

Córdoba: investigan la muerte de un joven que cayó en coma tras ser detenido

play

Así fue el momento en que un cartel aplastó y mató a un policía en Flores

play

Avellaneda: buscan a dos pescadores que se metieron en kayak al Río de la Plata y no regresaron

La Rímolo chaqueña no era doctora y nunca pasó por la facultad de medicina.

Cayó la falsa médica: la policía detuvo a la profesora de plástica que atendía con título trucho

Rating Cero

Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.
play

Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Yipio, participante de Gran Hermano 2026.

¿Hay acomodo en Gran Hermano? Aseguran que la producción protege a Yipio

Milo J desembarca en el Tiny Desk con su cancionero latinoamericano. 

Explosión argentina en el Tiny Desk: Milo J llega con su disco "La vida era más corta"

Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like  y cada historia publicada por la famosa.

Pampita, envuelta en rumores de crisis: aseguran que se separó de Martín Pepa

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

últimas noticias

La particular lección que le dio la madre a su hijo.

Video: obligó a su hijo a destruir su PlayStation 5 por haberle pegado al gato

Hace 7 minutos
play
Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.

Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

Hace 8 minutos
Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Hace 28 minutos
El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

Hace 30 minutos
A nivel global, los mercados continúan a la espera de una resolución del conflicto en Medio Oriente.

El S&P Merval en dólares en bajó y perforó los 1.900 puntos

Hace 38 minutos