Video: un padre le disparó a otro en una pelea tras un partido de fútbol infantil El hecho se produjo después de una discusión entre dos menores de 10 años, que desencadenó en un enfrentamiento de adultos. La víctima recibió un balazo en su pierna y fue asistida en un hospital. Por + Seguir en







El hecho se produjo en Entre Ríos.

Un hombre recibió un disparo en el marco de una discusión durante un partido de fútbol infantil en la provincia de Entre Ríos, luego de una discusión entre un grupo de chicos. El atacante se fugó y las autoridades ordenaron una investigación para encontrarlo.

El hecho se produjo en el Parque Gazzano, donde dos menores de 10 años se pelearon durante el partido. En ese momento, el padre de uno de los chicos intentó intervenir para separar a los menores y calmar la tensión, aunque el conflicto continuó una vez finalizado el partido, ya fuera del predio, cuando los protagonistas se retiraban del lugar.

Embed En Misiones un padre baleó a un pibe que le pegó a su hijo. La gente está muy loca pic.twitter.com/VojitnABpw — JDU News (@JDU_News) April 25, 2026

En tanto, el padre de uno de los niños regresó minutos después al campo de juego y encaró directamente al hombre que había intervenido. Luego de una discusión que incluyó empujones, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó a la víctima, mientras que después escapó.

En este marco, el hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con una herida de bala en la pierna y se encuentra fuera de peligro. Por su parte, el personal de la Policía de Entre Ríos busca identificar y hallar al atacante, mediante el análisis de las cámaras de seguridad y la declaración de testigos.