Una mujer difundió en sus redes sociales videos donde se observan brutales agresiones de su pareja. Afirma que lo denunció hace cinco meses y que, pese a los antecedentes, el acusado sigue en libertad.

Denunció violencia de género y abuso durante meses y la Justicia no actuó: "Vivo con miedo"

Una mujer de la localidad bonaerense de Pilar hizo público un desesperado pedido de ayuda tras denunciar que su pareja la sometió a reiterados episodios de violencia de género y abuso sexual , sin que la Justicia haya adoptado medidas para protegerla.

El caso tomó visibilidad luego de que la víctima difundiera en redes sociales una serie de videos registrados por las cámaras de seguridad de su vivienda. En las imágenes, se observa al hombre mientras la agrede físicamente en distintas ocasiones: la sujeta del cuello, la sacude con violencia, la golpea y la arroja al suelo .

De acuerdo con su testimonio, la denuncia formal fue presentada hace cinco meses. Sin embargo, sostiene que desde entonces no hubo avances significativos en la causa ni restricciones efectivas contra el acusado .

Fuentes del caso indicaron que la policía realizó un allanamiento en la vivienda del hombre, donde se encontraron armas y municiones. Además, registraría antecedentes y otras denuncias penales, entre ellas por abuso sexual.

En un mensaje publicado junto a los videos, la mujer identificó al presunto agresor como Federico Nicolás Balbuena y cuestionó el accionar judicial. “Me cansé de que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir” , expresó.

También apuntó contra la Unidad Fiscal interviniente: “La UFI Nº 1 de Violencia de Género de Pilar ni lo citó a declarar… y yo no puedo salir a la calle porque anda armado”. En ese mismo mensaje, aseguró que teme por su vida y la de su familia: “Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo”.

La denunciante además señaló que personas del entorno laboral del acusado estaban al tanto de la situación. “Y quienes sabían lo que pasaba callaron”, afirmó.

El caso vuelve a poner el foco en los tiempos de respuesta del sistema judicial frente a denuncias por violencia de género, así como en la efectividad de las medidas de protección para las víctimas en situaciones de riesgo. Mientras tanto, la mujer insiste en su reclamo: “No es solo mi historia. Si algo me pasa, ya saben quién fue. Necesito justicia. Ya”.

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Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.