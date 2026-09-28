28 de septiembre de 2026 Inicio
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Qué necesita soltar cada signo antes de que termine el año

Más que borrar el pasado, la idea es dejar de cargar aquello que ya cumplió su ciclo y llegar a 2027 con mayor claridad sobre qué vale la pena conservar y qué es momento de soltar.

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El último tramo de 2026 llega con distintos movimientos astrológicos que invitan a revisar experiencias

El último tramo de 2026 llega con distintos movimientos astrológicos que invitan a revisar experiencias, vínculos y decisiones del año. 

  • El cierre de 2026 propone revisar experiencias y decisiones que todavía generan peso emocional.
  • Las últimas lunaciones del año marcarán distintos momentos para cada signo del zodíaco.
  • Qué aspecto necesita trabajar cada signo antes de comenzar un nuevo año.
  • Los movimientos del Sol entre Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio acompañarán este proceso de cierre.

Los últimos meses del año suelen traer una necesidad particular: hacer balance, revisar lo vivido y decidir qué queremos llevar con nosotros al próximo ciclo. Desde la astrología, este período puede leerse como una oportunidad para crecer. Qué necesita soltar cada signo antes de que termine el año

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
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Horóscopo de hoy, lunes 28 de septiembre

El cambio de temporada ya llevó al Sol a Libra y abrió una etapa vinculada con los vínculos, los acuerdos y el equilibrio. El 10 de octubre, la Luna nueva en Libra puede ser un momento simbólico para revisar la manera en que nos relacionamos y qué lugar ocupamos frente a los demás.

El 23 de octubre, el Sol ingresará en Escorpio y el clima astrológico se volverá más introspectivo. Luego llegará la temporada de Sagitario, desde el 22 de noviembre, asociada con una mirada más amplia sobre lo aprendido y con la necesidad de proyectar nuevos horizontes. Finalmente, el 21 de diciembre, el Sol ingresará en Capricornio junto con el solsticio de verano en el hemisferio sur. El cierre del año tendrá entonces un tono más orientado a ordenar prioridades, responsabilidades y objetivos.

Qué necesita soltar cada signo antes de terminar 2026

Aries: la necesidad de tener siempre la razón o de resolver todo inmediatamente. Este cierre de año puede invitarlo a aceptar que algunas respuestas necesitan tiempo.

Tauro: el miedo a perder aquello que conoce. Las últimas lunaciones pueden poner el foco en la diferencia entre estabilidad y quedarse quieto por temor al cambio.

Géminis: la necesidad de darle vueltas a conversaciones del pasado. Puede ser un buen momento para dejar de buscar una explicación para cada situación y concentrarse en lo que aprendió.

Cáncer: la culpa por haber priorizado sus propias necesidades. El cierre del año puede ayudarlo a entender que poner límites no necesariamente significa alejarse de quienes quiere.

Leo: la necesidad de demostrar constantemente su valor. El ingreso de Marte en Leo a fines de septiembre puede llevar la atención hacia el deseo de actuar, pero también hacia qué batallas realmente vale la pena pelear.

Virgo: la exigencia de hacer todo de manera perfecta. El desafío puede estar en aceptar que algo puede ser suficiente aunque no cumpla con todas sus expectativas.

Libra: la tendencia a evitar conflictos para mantener la armonía. La temporada de Libra puede llevarlo a revisar qué acuerdos sostiene por deseo genuino y cuáles mantiene solamente para no incomodar.

Escorpio: aquello que todavía intenta controlar. Con el Sol ingresando en su signo en octubre, puede aparecer una etapa de revisión sobre qué situaciones necesitan transformación y cuáles simplemente necesitan ser dejadas atrás.

Sagitario: la culpa por decisiones que tomó buscando algo diferente. El ingreso del Sol en Sagitario en noviembre puede poner el foco en recuperar entusiasmo y mirar hacia adelante sin quedar atrapado en elecciones anteriores.

Capricornio: la idea de que siempre debería poder con todo. El ingreso del Sol en Capricornio en diciembre puede llevarlo a ordenar objetivos, pero también a revisar cuánto peso se impone innecesariamente.

Acuario: el distanciamiento emocional como mecanismo de protección. El cierre del año puede invitarlo a reconocer lo que siente sin necesitar tomar distancia de inmediato.

Piscis: cargar con problemas que no le corresponden. La última etapa del año puede ayudarlo a diferenciar entre acompañar a los demás y hacerse responsable de todo lo que les sucede.

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