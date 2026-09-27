27 de septiembre de 2026 Inicio
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En su visita a Francia, el papa León XIV cuestionó la eutanasia: "La vida debe ser protegida"

El Papa se refirió a la ley francesa de fin de vida durante la misa que celebró en Lourdes ante más de 150.000 fieles. También pidió acompañar a las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento y llamó a rezar por el fin de las guerras.

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El papa León XIV cuestionó la eutanasia: La vida debe ser protegida
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El papa León XIV volvió a pronunciarse contra la eutanasia durante su visita a Francia y defendió la protección de la vida como uno de los principios centrales de su mensaje. Lo hizo este domingo durante la misa que encabezó en el santuario de Lourdes, ante una multitud de más de 150.000 personas.

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El pontífice puso el foco en las personas enfermas y en quienes atraviesan situaciones de dolor. En su homilía, sostuvo que las dificultades físicas y el sufrimiento no deben ser considerados obstáculos y llamó a acompañar a quienes atraviesan esos momentos con respeto y solidaridad.

El mensaje se produjo pocos días después de que León XIV cuestionara, durante su primer discurso ante las autoridades francesas en el Palacio del Elíseo, la posibilidad de recurrir a una “muerte programada”. En esa oportunidad, había incluido a la eutanasia entre las prácticas que, según su visión, pueden surgir cuando los avances científicos y tecnológicos no están guiados por criterios éticos.

En Francia, el debate sobre el final de la vida cobró especial relevancia luego de la aprobación de una legislación que establece un derecho a la ayuda para morir. La posición expresada por el Papa se inscribe en la postura tradicional de la Iglesia Católica en defensa de la vida y contraria a la eutanasia.

El Papa también habló de los abusos en la Iglesia

Durante la misa en Lourdes, León XIV también hizo referencia a las heridas provocadas por las conductas cometidas dentro de la Iglesia y llamó a avanzar en un proceso de reparación. En paralelo, durante su encuentro con los obispos franceses, destacó las medidas adoptadas para enfrentar los abusos sexuales y pidió mantener la vigilancia.

“Debemos continuar por el camino que hemos emprendido”, sostuvo el pontífice al referirse a las acciones vinculadas con la escucha de las víctimas, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

Además, durante la celebración religiosa, León XIV pidió a los fieles rezar durante octubre para que terminen las guerras y se alcance la paz entre los pueblos en conflicto. También reclamó acompañar esa oración con acciones concretas vinculadas al diálogo y la reconciliación.

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