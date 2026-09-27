Estuvo prófugo tres años y lo encontraron escondido con un familiar: lo buscaban por abusar de su hermana menor La Policía Federal geolocalizó al joven de 23 años que había sido denunciado en Tres de Febrero por "abuso sexual con acceso carnal agravado" contra su hermana menor de edad. Lo detuvieron en Banfield. Por Agregar C5N en









El joven había sido denunciado en 2023 por su abuela.

Un joven de 23 años que fue denunciado en 2023 por su abuela por "abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado" contra su hermana menor de edad y se dio a la fuga cuando la Policía fue a detenerlo a su domicilio. Se mantuvo oculto por tres años en la casa de un familiar hasta que la Policía Federal lo geolocalizó a partir de su celular y lo detuvo mientras caminaba por la calle en Banfield.

La Unidad Funcional de Instrucción N°14 de San Martín, a cargo del fiscal Ricardo Romero, solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA). El operativo de detención se desplegó a partir de una orden del Juzgado de Garantías N°2 de San Martín, a cargo del juez Carlos Mariano González.

El delito por el que fue denunciado fue "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años". La causa continúa bajo investigación en la Justicia de San Martín.

Cómo empezó la causa por abuso sexual La abuela de los hermanos radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero el 20 de junio de 2023 y declaró que la adolescente sufría los ataques durante la madrugada cuando ella se iba de la casa para ir a trabajar en la localidad de Caseros.

En el marco de esa causa, se realizaron peritajes y la menor de edad declaró en Cámara Gesell. De acuerdo con la investigación, los resultados de esas medidas permitieron avanzar con la acusación y la Justicia ordenó un allanamiento para detener al sospechoso. Cuando la Policía llegó al domicilio, el joven se había dado a la fuga.

Con apoyo del Departamento de Cibercrimen, el equipo de investigación realizó tareas de inteligencia y utilizaron herramientas de geolocalización para seguir el teléfono que utilizaba el acusado. De esa manera, lograron establecer que el dispositivo registraba actividad en una casa de un familiar del sospechoso, ubicada en Banfield.