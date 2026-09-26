Antimileísmo o propuesta superadora, el dilema de la oposición

El debate toma cada día más centralidad en los principales sectores opositores: marcar un contraste total o propuestas que interpelen y cuenten cómo van a mejorar la vida. Mientras, el Gobierno presta atención al mapa de apoyos que le quedará después de las elecciones en Brasil, Estados Unidos e Israel, sumado a la vista del papa León XIV.

Se calienta el debate electoral. Y como viene adelantando este medio, cada día que pasa agrega un condimento a la disputa política por las presidenciales del 2027, que llegó a toda velocidad. Cada semana suma un dato que aporta a la configuración del mapa que quedará planteado para el próximo año.

El último que tuvo mucho peso fue lo que dejó el acto de Axel Kicillof en Avellaneda, donde se plasmó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional con el título "La alternativa al gobierno de Milei".

Lo otro fue el viaje del gobernador a Estados Unidos -mientras el Presidente también trasladó su agenda a ese país y habló en la ONU -, donde estuvo reunido con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que viene siendo la figura principal que polariza con Donald Trump en la política norteamericana. Y que funciona también como un actor central en las elecciones de medio término y legislativas que tendrá ese país el próximo 3 de noviembre. Es uno de los principales referentes que tienen hoy los demócratas.

Pero estos contrastes que se ven a nivel global ponen sobre la mesa en el plano local el debate por la conformación de estrategia discursiva y territorial de los distintos sectores de la oposición que toman impulso para la próxima contienda. El río suena: ¿hay que construir el antimileísmo u ofrecer una propuesta superadora a lo que se vive hoy? ¿Las dos cosas van de la mano?

"El peronismo nunca fue anti nada, siempre fue la alternativa superadora enfocada en las necesidades del conjunto y eso incluye que las principales empresas de nuestro país se hayan creado con el primer peronismo, el mismo que después voltearon y hoy siguen criticando", aportó a C5N uno de los legisladores nacionales con más experiencia que tiene hoy la principal oposición.

AHORA | Habla Javier Milei en la ONU



"Malvinas es para nosotros una causa nacional".



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Este dilema que se da en los espacios políticos opositores también se ve en los números de las consultoras que empezaron a prestarle atención a la demanda de los diferentes sectores de la sociedad. El origen del análisis aparece cuando se detecta que ciudadanos con esperanza en los inicios del modelo "anarcocapitalista" hoy revelan su decepción. También con los que responden que hoy necesitan ver nítidas las propuestas opositoras para ganar entusiasmo de cara al momento de ir a las urnas.

El último dato que puso el foco en este tema es del estudio de septiembre de Proyección Consultores que dejó una alerta para la Casa Rosada: el antimileísmo supera ya por 5% al antiperonismo. Ante la pregunta por la negativa de si votarían a cualquier opción para evitar que uno u otro sector gane las elecciones del año que viene, la respuesta para que Milei no reelija alcanzó al 40,5% de los consultados, contra un 35,7% que dijo lo mismo ante cualquier propuesta peronista-kirchnerista. Todo esto sobre 1.354 casos.

Últimos datos de aceptación y rechazo.

Sobre este tema, un armador con mucho recorrido y actor clave en la conformación del FIT agregó: "La duda es que un frente anti Milei deja sin atacar a lo que está detrás del Presidente de la Nación, que es el poder económico. Entonces deja abierta la puerta al mileísmo sin Milei donde pueden aparecer representantes como Bullrich o Macri. Garantizarse por parte de los grandes ganadores del ciclo de Milei que lo hecho por el Gobierno de ultraderecha no se va a revertir. Como todo lo vinculado a la reforma laboral, DNU 70/2023 la ley de glaciares, RIGI y Súper RIGI".

Desde los sectores de izquierda proponen "no solo revertir lo que hizo Milei, sino que se plantee terminar con la dependencia a partir del desconocimiento soberano de la deuda externa y un programa que tenga en el centro las necesidades de la clase trabajadora". Hablan de recomponer salarios y jubilaciones, terminar con el trabajo precario, garantizar los presupuestos de educación universitaria, de salud y de contención a la discapacidad.

"Hay que dar una pelea de fondo que tiene que ver con garantizar un gobierno que sea de la clase trabajadora", es el lema que suena en las actividades organizadas por esos sectores, como fue la Marcha de la Bronca de hace una semana en Plaza de Mayo. Lo que no termina de quedar expresado aún son las posibilidades de acercamientos estratégicos con otros espacios del campo nacional y popular vinculados al peronismo para sumar fuerzas a la hora de la competencia electoral. Eso, hoy, parece un imposible. Y descartan en todos los sectores opositores cualquier "cordón sanitario frente a la derecha" a la europea.

En el peronismo amplio los planteos se centran en lo que falta trabajar entre las tribus de ese espacio para avanzar en post de la mancomunión. "Yo creo en la unidad con todos, con el que quiera venir, hay que construir una victoria en primera vuelta. No hay que especular. En segunda vuelta siempre gana el antiperonismo. Se ve en la región con las propuestas populares y los sectores de derecha meten mano para las segundas vueltas y manipulan. Lula tiene que ganar en primera vuelta, sino va a estar complicado. En el plano local lo primero que hay que hacer es restaurar todo lo que le sacó al conjunto el Presidente. Hay que poner frente a Milei alguien que sea la contracara", sumó un dirigente de peso en Fuerza Patria que tiene buen diálogo con todos los sectores de ese armado.

El mismo dirigente está expectante por todos los gestos que puede tener el papa León XIV en la Argentina cuando queden expresadas, en las actividades oficiales, las preocupaciones de la Iglesia por el aumento de la pobreza y la desprotección de los "vulnerados".

Mantener la identidad

Mientras se dan estas reflexiones, se profundiza la agenda territorial. Cada vez habrá más recorridas de los principales dirigentes opositores que unan los debates y marquen el pulso de los distritos. En esa línea viene trabajando también el diputado nacional Máximo Kirchner que, mientras aumenta los encuentros con vecinos en CABA y provincia de Buenos Aires-este sábado en Mar del Plata en un congreso de Educación-, sumó dos destinos importantes federales para las próximas semanas: San Juan y Chaco.

Además, este último martes presentó en sociedad el proyecto del Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC) que podría servir para gravar un 3% a todo capital que tenga salida al exterior, con la posibilidad de un 2% extra si esas transferencias tienen un destino de baja o nula tributación. Esa herramienta, si se tomase como ejemplo el año 2025, podría haber recaudado 2.89 billones de pesos, número que multiplica por diez lo que el Ejecutivo nacional les transfirió a las provincias en todo ese período. Algo parecido existe en Brasil con el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF). Propuestas como estas expresan la identidad de lo que cada espacio puede ofrecer como alternativa.

"Hay que armar con amplitud pensando en ganarle a Milei el próximo año, sumar a todos los que entiendan que este modelo cada vez destruye más al conjunto y que esto solo se va a seguir profundizando. Sobre antimileísmo o propuesta propia, creo que las dos cosas son importantes y conviven. Dejar en claro que nos oponemos al desastre que estamos viendo y que tenemos otra cosa para ofrecer y que lo pensamos llevar adelante sin perder la identidad de los valores del peronismo", resumió a este medio un legislador del Frente Renovador que empuja fuerte por la candidatura de Sergio Massa.

De a poco empiezan a sonar otros conceptos y salidas posibles a estos debates. "Un gran frente" puede ser la síntesis que reúna esa potencia para enfrentar a la propuesta oficial con todos los sectores de derecha que se le vayan plegando, incluido el macrismo. Una postal que incluso pueda desafiar distancias históricas e incluir a dirigentes impensados en una misma propuesta.

Los 45 días de Milei

Hay una agenda que define mucho para la estrategia del libertarianismo a nivel local y que tendrá sus momentos cumbre durante el próximo mes y medio.

A las elecciones híper polarizadas en Estados Unidos del 3 de noviembre -que anuncian malas noticias para Trump- se suma la elección presidencial de Brasil del próximo domingo 4 de octubre que enfrenta a Lula da Silva con Flávio Bolsonaro y que promete un ballotage para el día 25 de ese mismo mes.

Dos días después de esa contienda, decisiva para la región, el 27 de octubre Israel tendrá elecciones legislativas donde los sectores opositores al primer ministro Benjamín Netanyahu vienen tomando mucha fuerza y prometen hacer fuerza parlamentaria para marcarle la cancha a los sectores de ultranacionalismo que responden al mandatario.

El Comité Electoral Central de ese país decidió excluir a las dos principales listas de la comunidad árabe y mayores contrincantes de Netanyahu. Una medida que abrió una disputa política y judicial en plena carrera a las urnas.

La medida afecta a Ra'am, encabezado por Mansour Abbas, y a la Lista Conjunta, integrada por Hadash, Ta’al y Balad. Ambas listas fueron descalificadas este último miércoles y ahora la decisión final la tendrá el máximo tribunal de esa nación.

Pero el cierre a este período que estresa al Gobierno lo pondrá la visita de León XIV al país que, más allá de la premisa de "fraternidad y encuentro" que propone la Iglesia mundial y nacional para ese hecho histórico, dejará muchos gestos que plantearán la preocupación eclesiástica sobre el descuido de las personas con discapacidad, los más pobres, la falta de soluciones para la juventud y el deterioro del mundo del trabajo y el empleo. Todos los temas sensibles que la Casa Rosada busca esquivar por estos meses apoyada en los "datos de la macro".