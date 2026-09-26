Segundo día de León XIV en Francia: multitudinaria misa al pie de los Campos Elíseos El sumo pontífice encabezó la celebración eucarística ante más de 500 mil fieles que se acercaron a escuchar su palabra. El viernes fue recibido por el presidente Emmanuel Macron, visitó la catedral de Notre-Dame y disertó en la sede de la Unesco. "El que tenga sed, que venga a mí y beba", señaló durante su homilía. Por Agregar C5N en









El Papa llegará a Argentina el 8 de noviembre. Vatican News.

El papa León XIV atraviesa el segundo día de su histórica visita a Francia, en la antesala de lo que será su arribo a Argentina el próximo 8 de noviembre. La jornada de sábado estuvo marcada por la multitudinaria misa en la plaza de la Concordia, al pie de los Campos Elíseos, donde el Sumo Pontífice recibió el cariño de los más de 500 mil personas que se acercaron para escuchar su palabra.

Rodeado por la marea de fieles, el Papa presidió la Santa Misa y dejó un fuerte mensaje en su homilía: "El que tenga sed, que venga a mí y beba". Sobre este punto, enfatizó en el concepto medular: "No se trata tanto de una sed material, sino de una sed de sentido, de verdad y de plenitud que habita en el corazón de cada uno. Jesús responde a ese profundo deseo de relación, de comunión con Dios, en quien reside la plenitud de la vida para siempre".

Luego de la celebración eucarística, se trasladará a la ciudad de Lourdes, donde rezará en la gruta de Massabielle, segundo destino de su visita como jefe de Estado en el país europeo, el cual no era visitado por un Papa desde hacía 18 años.

Locura por el Papa León XIV en París | Así recorrió el papa móvil Champs-Elysées.



Seguí el vivo en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/gfgMC3Bkgj — C5N (@C5N) September 26, 2026 "Estamos en una avenida de Champs-Elysées que está extremadamente saturada. El papamóvil lo vemos en pantalla gigante. Su llegada es inminente. La información marca que bajaría por la Avenida Gran Armada, la que está atrás del Arco del Triunfo. Es inmensa la cantidad de gente", informó desde el lugar el periodista de C5N Jorge Morón.

A primera hora de la jornada, León XIV mantuvo un encuentro con catecúmenos - fieles adultos que se preparan para ser bautizados- en el Instituto Católico de París, donde puso en valor un "resurgimiento de la fe" en Francia y se declaró "maravillado" y "agradecido" por ello.

Durante su recorrida por las instalaciones del lugar, conocido como 'La Catho', el Sumo Pontífice se detuvo ante la 'Escalera de los Mártires', que conmemora al grupo de 191 eclesiásticos, religiosos y laicos asesinados en París en 1792 durante la Revolución Francesa. Y a posterior escuchó testimonios de personas que recientemente descubrieron la fe católica. "Jaoide, Marielle y Sophie, siento ante todo una profunda gratitud por la obra imprevisible de Dios. Como ustedes y junto con ustedes, estoy maravillado por el número de personas que hoy se acercan al umbral de la fe y los numerosos adultos que piden recibir los sacramentos de la iniciación cristiana", manifestó, consigna la información de Vatican News. Se conoció cuál la canción oficial para recibir al papa León XIV en su visita a Argentina La Conferencia Episcopal Argentina compartió el himno oficial para recibir al papa León XIV durante su visita a la Argentina entre el 8 al 11 de noviembre. El tema ganador fue creado por dos hermanos cordobeses: Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini. "Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional", explicaron desde la CEA.