24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Visita de León XIV: quiénes son los argentinos que cantaron ante un Papa a lo largo de la historia

A lo largo de las últimas décadas, diferentes artistas llevaron sus voces y repertorios a escenarios excepcionales, como en el Vaticano, encuentros juveniles y audiencias papales. Juan Pablo II y Francisco fueron los sumos pontífices que presenciaron las interpretaciones de canciones populares.

Por
León Gieco fue uno de los artistas argentinos que cantó frente al Papa Francisco en 2023 en el Vaticano.

León Gieco fue uno de los artistas argentinos que cantó frente al Papa Francisco en 2023 en el Vaticano.

El próximo 9 de noviembre, el papa León XIV llegará a la Argentina en el marco de su gira por Sudamérica y, si bien aún no hay confirmación oficial, un artista argentino podría cantar en su presencia. ¿Qué otros intérpretes lo hicieron a lo largo de la historia con otros sumo pontífices?

El gobernador bonaerense encabezó el primer Plenario Federal del MDF en la UTN de Villa Domínico.
Te puede interesar:

Kicillof destacó la visita de León XIV a la Provincia: "Sigue el legado de Francisco contra las injusticias"

La relación entre los artistas argentinos y la Santa Sede dejó momentos memorables: desde grandes encuentros juveniles hasta misas en la Basílica de San Pedro, distintas figuras de la música popular y religiosa del país cantaron ante un sumo pontífice.

A lo largo de las últimas décadas, Juan Pablo II y Francisco fueron las figuras religiosas que presenciaron las interpretaciones de, entre otros, Mercedes Sosa, Luciano Pereyra, Diego Torres, Patricia Sosa, León Gieco, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Manuel Wirtz y Leo Dan.

Quiénes son los artistas argentinos que cantaron ante Juan Pablo II

Mercedes Sosa fue una de las primeras argentinas que tuvo la posibilidad de estar y cantar frente a Juan Pablo II en el Vaticano en el marco del Concierto de Navidad del Vaticano en 1994.

En uno de los episodios más emblemáticos para la música argentina, ocurrió durante el Jubileo de los Jóvenes de 2000, realizado en Tor Vergata, Roma, cuando con apenas 18 años, Luciano Pereyra interpretó Sólo le pido a Dios, la emblemática canción de León Gieco, ante el papa polaco y una multitud estimada en millones de personas.

Con el paso de los años, el lujanense recordó aquel momento como uno de los hitos de su carrera. “Fue una experiencia increíble. Había dos millones de personas. Todos llorando. Cuando volví a Buenos Aires, había muchísima gente esperándome en el Aeropuerto”, reconoció en una entrevista con Jey Mammon.

Cuando regresó al país y fue directamente a su casa, Pereyra recordó que estaba con la valija y la guitarra: “Abro la puerta y sobre la mesa estaba el diario que en la tapa decía: ‘Luciano Pereyra entre dos millones de personas’. Se me cayó todo y me fui a la cocina a llorar. Fue muy fuerte”.

Otro de los artistas que vivieron su momento más recordado fue Diego Torres, quien interpretó Color esperanza durante un encuentro del Pontífice con jóvenes en Madrid, en 2003. La canción, lanzada poco antes, se había convertido rápidamente en un símbolo de optimismo y recuperación colectiva en América Latina y España.

Quiénes son los artistas argentinos que cantaron ante el papa Francisco

El 12 de diciembre de 2014, la música argentina protagonizó una de sus presentaciones más relevantes en el Vaticano: durante la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, presidida por Francisco en la Basílica de San Pedro, se interpretó la Misa Criolla, obra fundamental de Ariel Ramírez.

La cantante Patricia Sosa fue una de las voces centrales de aquella ceremonia, acompañada por Facundo Ramírez, director musical e hijo del compositor de la obra. También participaron músicos argentinos como el charanguista Rodolfo Ruiz, el vientista jujeño Tukuta Gordillo, el cantante Claudio Sosa y el reconocido intérprete de charango Jaime Torres, junto al coro Música Nuova.

En mayo de 2023, León Gieco interpretó Sólo le pido a Dios ante Francisco en el Vaticano. El músico cantó con su guitarra y armónica durante el cierre de un congreso organizado por el Instituto de Diálogo Interreligioso, en el Palacio Apostólico.

El momento tuvo una amplia repercusión por la cercanía de ambos argentinos, donde se lo vio a Francisco seguir la interpretación sentado junto a Gieco y lo aplaudió al finalizar.

También durante el pontificado de Francisco, varios músicos argentinos participaron de un encuentro vinculado con la red educativa Scholas Occurrentes. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Daniel Poli, el grupo Rescate y Sebastián Golluscio, interpretaron, delante de Jorge Bergoglio, de manera colectiva Sólo le pido a Dios.

En febrero de 2024, en el contexto de la canonización de Mama Antula, Manuel Wirtz y Leo Dan participaron de las actividades desarrolladas en Roma. Ambos interpretaron Los caminos de la fe, tema compuesto como himno oficial de la canonización de la primera santa argentina.

Además, durante una audiencia especial con Francisco también pudieron entonar Zamba de mi esperanza, otra obra profundamente ligada al repertorio popular argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lo denunciaron por engañar a una mujer mayor con un supuesto hechizo. 

Santa Fe: le hizo creer a una jubilada que su familia tenía un maleficio y le robó 25 mil dólares

La boda fallida se dio entre una mujer de nacionalidad colombiana y un español.

La boda que terminó con una batalla campal: le exigió a su esposo 40.000 euros y le fue infiel en el baño con un extraño

La canción fue creada por dos cordobeses. 
play

Se conoció cuál la canción oficial para recibir al papa León XIV en su visita a Argentina

play

Por la crisis, cierra el colegio privado Saint Martin School de Belgrano

El parte médico de este jueves explica que Pity Álvarez está estable y con la presión controlada.

Difunden un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Pity Álvarez luego de su internación

Luego de las declaraciones de los imputados, el martes 29 comenzarán con los alegatos de las partes.

Juicio por la muerte de Maradona: se definieron las fechas de los alegatos

Rating Cero

Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Salió a la luz la razón por la que la empresaria insultó a la periodista.

Se filtró el verdadero motivo detrás del enojo de Wanda Nara contra Karina Iavícoli

La falta de autorización en el sitio que eligieron obligó a suspender el proyecto antes de que pudiera concretarse.

Levantaron un programa conducido por una figura: el motivo por el que no lo habilitaron

Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal.

La fuerte crítica a Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano: "Se cree que..."

últimas noticias

Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

Hace 33 minutos
play
El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

Hace 39 minutos
La pobreza escaló a 32,3% en el primer semestre de 2026.

La pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026 y rompió la caída de los últimos dos años

Hace 40 minutos
La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Hace 1 hora
El EMAE mide mes a mes cómo se mueve la producción y el trabajo delos distintos sectores del país.

La actividad económica cayó 1,4% interanual en julio 2026

Hace 1 hora