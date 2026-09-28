Cuándo vuelve a llover en el AMBA: alerta por tormentas y viento

Luego de un domingo que alternó precipitaciones y sol, la semana comienza con inestabilidad. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso amarillo para dieciséis provincias.

Se espera un inicio de semana inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El inicio de la nueva semana laboral está marcado por la inestabilidad en materia climática para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , luego de un domingo que alternó lluvias y sol. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por tormentas y viento para dieciséis provincias .

El organismo emitió aviso amarillo por lluvias para el este de Chubut y por viento zonda para la zona precordillerana de San Juan .

Además, lanzó alerta amarilla por tormentas para una amplia zona comprendida por el sur de Mendoza, La Pampa, sur de San Luis, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, centro y sur de Corrientes, sudeste de Jujuy, centro y este de Salta, sudeste de Catamarca, sur de La Rioja y norte y sudeste de Córdoba .

Esta zona área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual .

En ese contexto, un fuerte temporal azotó Córdoba durante las primeras horas de este lunes con tormentas, abundante caída de granizo y ráfagas de viento, luego de un domingo en el que los termómetros treparon hasta los 34 grados.

Según indicaron desde el SMN, el cambio de tiempo responde al ingreso de un frente frío y al encuentro entre una masa de aire cálido y otra más fresca y húmeda.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 20 y los 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual. La inestabilidad continuará con el avance de la jornada y las temperaturas máximas se ubicarán entre los 21 y los 24 grados.

Cayó granizo en gran parte de Córdoba: rige alerta meteorológica por fuertes tormentas



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Sin alertas: el pronóstico para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada inestable, con leve probabilidad de lluvias durante la mañana, que aumentará durante la noche mientras que la amplitud térmica será corta: 14° de mínima y 19° de máxima.

El martes será el día más extremo de la semana, con tormentas y lluvia durante buena parte de la jornada, además de vientos fuertes del sector sur y ráfagas de 50 kilómetros por hora. Luego, el clima encontrará cierta estabilidad, con un leve descenso de la temperatura.