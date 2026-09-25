Antes de su llegada a Argentina, León XIV recorre las calles de París en una visita histórica El Papa arribó este viernes a Francia con una agenda de cuatro días que incluye actividades religiosas, reuniones con jóvenes y encuentros con representantes del ámbito político. También visitará las ciudades de Lourdes y Metz. Por Agregar C5N en









León XIV llegó a Francia.

El papa León XIV dio inicio este viernes a su visita histórica en Francia con una agenda de cuatro días, que tiene actividades religiosas, reuniones con jóvenes y encuentros con representantes del ámbito político. También visitará las ciudades de Lourdes y Metz. El viaje representa la antesala de la gira papal por Sudamérica, que lo tendrá en Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.

"En Francia abordará desafíos que tienen que ver con la Inteligencia Artificial, un debate muy caliente que hay en la sociedad francesa y que la Iglesia quiere meter su posición. También el tema de la eutanasia y las agresiones sexuales en los templos. Se va a reunir con las víctimas de abusos, que fueron por miles en el país", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa La Mañana.

El Papa León XIV recorre París



Su Santidad comenzó la visita por el país europeo: estará allí durante cuatro días y realizará múltiples actividades.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/zVy2dgxG1r — C5N (@C5N) September 25, 2026 Según difundido el Vaticano, León XIV fue recibido en el aeropuerto de Orly y posteriormente se trasladó al Palacio del Elíseo, donde mantuvo un encuentro con el presidente Emmanuel Macron. Durante su estadía también encabezará cónclaves con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

León visitará la sede de la Unesco, donde tiene previsto pronunciar un discurso y durante la tarde, se trasladará a la catedral de Notre-Dame de París para participar de una celebración de vísperas y pronunciar una homilía ante obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas.

Será el primer pontífice que visite el templo desde su reapertura después del incendio de 2019, que provocó graves daños en uno de los principales símbolos arquitectónicos de Francia.