Se conoció cuál la canción oficial para recibir al papa León XIV en su visita a Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina compartió el tema que ganó el concurso para convertirse en el himno que sonará cuando el Sumo Pontífice arribe al país en noviembre. La obra fue compuesta por dos hermanos cordobeses: Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini.

La canción fue creada por dos cordobeses.

La Conferencia Episcopal Argentina compartió el himno oficial para recibir al papa León XIV durante su visita a la Argentina entre el 8 al 11 de noviembre. El tema ganador fue creado por dos hermanos cordobeses: Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini.

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"Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional ", explicaron desde la CEA.

El concurso contó con la participación de adultos, jóvenes y niños de todas partes del país: "A todos los valoramos en el absoluto anonimato, pero con inmensa gratitud por lo que el Espíritu Santo, artesano-creativo, suscitó en cada corazón que late detrás de cada canción".

En esa línea añadieron "eso hizo difícil la tarea ya que requirió todo un tiempo de discernimiento… Confiamos en que todos los argentinos podamos sentirnos expresados en ella y la cantemos con mucho gozo".

"Argentina con el papa León XIV": la letra completa

Argentina, caminando

con esperanzas, intentando

ser Iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan

y con la Virgen de Luján hoy decimos:

—¡Bienvenido todo el mundo,

en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León,

con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!

Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa,

testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra Iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León,

con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!

Es tiempo de que Argentina se levante.

¡Argentina con León!

Presentación del Lema y Logo del Viaje Apostólico del Papa León XIV a Argentina

"Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", es el lema que compartió el Episcopado en su página web oficial donde explicaron que el lema está compuesto de dos frases: "El binomio que evoca la identidad cristiana enunciada por Aparecida a través de otra dupla: discípulos misioneros. El centro del lema está en la palabra TODOS. Todos son bienvenidos al encuentro, todos son enviados a anunciar el Evangelio".