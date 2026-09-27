Lionel Messi anotó su gol de tiro libre número 76 y quedó a solo dos tantos del récord histórico mundial El capitán del Inter Miami convirtió un espectacular remate de pelota parada en la derrota por 2 a 1 contra Columbus Crew por la MLS. El astro argentino se afianzó como segundo artillero en esta especialidad y acecha la marca de Marcelinho Carioca. Por Agregar C5N en









Lionel Messi va por otra marca en su carrera.

Lionel Messi anotó su gol número 76 de tiro libre en la caída por 2 a 1 del Inter Miami ante Columbus Crew, en un partido válido por la MLS. El delantero ejecutó un zurdazo desde un ángulo cerrado y marcó el empate parcial del encuentro.

Con esta conquista, el jugador rosarino se afianzó en la segunda posición solitaria de la tabla histórica de máximos goleadores de pelota parada. Anteriormente, el capitán superó la marca de 75 tantos del brasileño Jair Rosa Pinto con su anotación frente a San Diego.

El próximo objetivo del ídolo mundial está muy claro. El exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca lidera el registro con 78 anotaciones por esta vía, por lo cual Messi necesita dos tantos para igualarlo y tres para adueñarse de la cima absoluta.

El gol de la estrella argentina ocurrió a los 33 minutos de la etapa inicial, luego de un penal a favor del equipo local que convirtió Josef Martínez. A pesar de la precisión de Messi, Las Garzas perdieron el partido con un tanto agónico de Jamal Thiare.

FREE KICK MAGIC FROM LEO. ✨ pic.twitter.com/s6gT7fDFki — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026 Lionel Messi viajará al país para su despedida de la Selección argentina Este encuentro representó la última aparición de Messi con la camiseta del Inter Miami antes de su viaje a Sudamérica. El delantero se sumará al plantel de la Selección argentina para disputar su partido homenaje.

El equipo campeón del mundo jugará un encuentro amistoso frente a Benín en el estadio Monumental. Este compromiso servirá como escenario formal para la despedida del histórico número 10 ante el público albiceleste. Por su parte, el Inter Miami quedó lejos de Nashville en la pelea por la cima de la Conferencia Este y acumuló una racha negativa de cinco partidos sin triunfos. De todas formas, la franquicia disputará la fase final del torneo para buscar el campeonato de la liga norteamericana.