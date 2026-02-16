El Gobierno endurece el discurso: advirtió controles más estrictos en las manifestaciones La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno analiza controles más severos tras los incidentes producidos en la protesta del miércoles pasado en el Congreso contra la reforma laboral. Revisión de mochilas y banderas se encuentran bajo estudio. Por + Seguir en







La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno se encuentra analizando controles más severos en las manifestaciones, luego de producirse incidentes en la protesta del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso de la Nación contra la reforma laboral. La funcionaria anticipó que se están analizando una serie de medidas tendientes a endurecer los controles de las marchas sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas.

En ese sentido, la ministra advirtió: “Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta”. La sucesora de la cartera de seguridad que manejaba Patricia Bullrich, dialogó con el ciclo " Pan y Circo" (Radio Rivadavia) y adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de bolsos y hasta la prohibición de banderas por su utilización como “flechas” para atacar a fuerzas de seguridad.

Monteoliva indicó que desde su administración se va a “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”. Las declaraciones de la funcionaria se dieron en el contexto de las protestas en contra de la reforma laboral del miércoles pasado, mientras en el Senado se buscaba la aprobación de la primera sanción del proyecto. En la protesta se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería con manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras como proyectiles y hasta bombas molotov. La Policía reaccionó reprimiendo con gases lacrimógenos, carros hidrantes y palos a quienes se estaban manifestando.

La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Manuel Adorni, y adelantada a primera hora por la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad. "Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin", señaló el funcionario en X.

En contraste, el abogado Leonardo Hernán Martínez Herrero presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los jefes del operativo desplegado el pasado miércoles 11 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, El letrado solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación”. En el escrito, el denunciante sostiene que el operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad y que participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.