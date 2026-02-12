12 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral: Patricia Bullrich adelantó que el Gobierno no aceptará cambios en Diputados

La senadora oficialista destacó el trabajo realizado en el Senado para obtener la media sanción del proyecto, que fue remitido a la Cámara Baja para su aprobación final. "No vamos a cambiar la ley", remarcó.

Por
El Gobierno logró la media sanción de la ley con 42 votos positivos. 

La senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno no aceptará cambios sustanciales en la Ley de Modernización Laboral, que el miércoles obtuvo media sanción en el Senado y fue remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación final. “La ley es está, ya está”, sentenció.

Para poder conseguir los votos en la Cámara Alta, el oficialismo tuvo varias negociaciones con bloques y gobernadores aliados donde cedió en una veintena de artículos. La votación en el recinto terminó con 42 votos afirmativos, 30 negativos y 0 abstenciones.

“Esto ahora se discute en Diputados y el Senado siempre tiene la última palabra”, afirmó la exministra de Seguridad en una entrevista con Radio Rivadavia, donde agregó: “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”.

Tablero reforma laboral votación Senado

La legisladora luego agregó: “Nosotros recibimos a más de mil quinientas organizaciones, trabajamos parte de diciembre, la mitad de enero y hasta ayer le hicimos cambios al proyecto. El último fue durante la medianoche, con el consenso de los cuarenta y cuatro senadores que son parte de este grupo, con el que trabajamos juntos”.

En este marco, y previo al debate en Diputado, Bullrich envió un fuerte mensaje a los legisladores al advertir: "Esperemos que le hagan el tratamiento más rápido posible para llegar al 1° de marzo con esta ley votada".

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
