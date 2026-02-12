Reforma laboral: Patricia Bullrich adelantó que el Gobierno no aceptará cambios en Diputados La senadora oficialista destacó el trabajo realizado en el Senado para obtener la media sanción del proyecto, que fue remitido a la Cámara Baja para su aprobación final. "No vamos a cambiar la ley", remarcó. Por + Seguir en







El Gobierno logró la media sanción de la ley con 42 votos positivos.

La senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno no aceptará cambios sustanciales en la Ley de Modernización Laboral, que el miércoles obtuvo media sanción en el Senado y fue remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación final. “La ley es está, ya está”, sentenció.

Para poder conseguir los votos en la Cámara Alta, el oficialismo tuvo varias negociaciones con bloques y gobernadores aliados donde cedió en una veintena de artículos. La votación en el recinto terminó con 42 votos afirmativos, 30 negativos y 0 abstenciones.

“Esto ahora se discute en Diputados y el Senado siempre tiene la última palabra”, afirmó la exministra de Seguridad en una entrevista con Radio Rivadavia, donde agregó: “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”.

Tablero reforma laboral votación Senado Redes sociales La legisladora luego agregó: “Nosotros recibimos a más de mil quinientas organizaciones, trabajamos parte de diciembre, la mitad de enero y hasta ayer le hicimos cambios al proyecto. El último fue durante la medianoche, con el consenso de los cuarenta y cuatro senadores que son parte de este grupo, con el que trabajamos juntos”.

En este marco, y previo al debate en Diputado, Bullrich envió un fuerte mensaje a los legisladores al advertir: "Esperemos que le hagan el tratamiento más rápido posible para llegar al 1° de marzo con esta ley votada".