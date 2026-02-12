12 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno identificó a "tres grandes grupos de violencia" por los incidentes en el Congreso

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el accionar de las fuerzas durante la manifestación frente al Palacio Legislativo y aseguró: "No nos tomó por sorpresa la violencia por el trabajo previo que hicimos".

Monteoliva aclaró que no está permitido ir a manifestaciones con la cara tapada. 

Régimen Penal Juvenil: Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

"Hay tres grandes grupos de violencia significativa", definió la funcionaria en una entrevista por A24, previo a detallar: "Una izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov, exactamente. Es los Socialistas Beligerantes, había unos carteles que decían. Esos son unos grupos que vimos específicamente, los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas".

Para Monteoliva, "es complejo identificar grupos con estas características violentas". Luego aclaró que asistir a manifestaciones con la cara tapada no está permitido ya que ayudan en el momento de pasar a una acción violenta.

"Le aseguro que si comparamos con las imágenes de marzo de 2025, las imágenes y los grupos son muy similares a los que vimos ayer", recordó la funcionaria que reemplazó en su cargo a Patricia Bullrich. En ese sentido, definió como "izquierda combativa y antisistema a muchos de los violentos frente al Congreso".

El Gobierno denunciará a los manifestantes que participaron de los incidentes en el Congreso

El Gobierno aseguró que denunciará a los manifestantes que protagonizaron los incidentes sucedidos en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras los senadores debatían en el recinto. Fuentes de Casa Rosada señalaron que la acusación será en contra de las personas que lanzaron bombas molotov, agredieron a efectivos policiales y dañaron el espacio público.

Además, la gestión de Javier Milei no descarta incluir en la denuncia a los organizadores de la protesta contra la reforma laboral, es decir, a la cúpula dirigencial de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, aseguraron que trabajarán con diferentes áreas jurídicas para identificar a los manifestantes.

El Gobierno logró la media sanción de la ley con 42 votos positivos. 

Régimen Penal Juvenil: Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

